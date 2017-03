Når nybygg blir satt i gapestokken

Riksantikvaren har satt det moderne tilbygget ved den gamle rektorboligen ved lærerskolen i Levanger i en form for gapestokk. Det går fram av en ny bystrategi som er utarbeidet og som skal tjene som rettleder for hvordan en kan bygge nytt i bevaringsverdige områder. Nybygget i Kirkegata brukes som et av flere skrekkeksempler på hvordan ting ikke skal gjøres.

«Tilbygg i Levanger som i stor grad svekker verdien av den gamle rektorboligen», er ordene som blir brukt i Aftenpostens omtale fra sist helg. Her står riksantikvar Jørn Holme sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen om saken. Lokalavisa har tidligere omtalt saken: «Et eksempel på en uheldig kontrastering som i liten grad viderefører – enn si styrker kvalitetene til bygningsmiljøet», var ordene Riksantikvaren brukte i et brev fra januar i år, som svar på en henvendelse fra utflyttet levangsbygg Fritz Wahlstrøm. Wahlstrøm er en av flere reagerte på nybygget, og som utfordret Riksantikvaren til å ha en mening om bygget.

innlegg Historieløs bygging Tabbene blir stående igjen for alltid, skriver Ole Kristian Salater. Bygget ble godkjent i sin nåværende form av Innherred samkommune. Det var i forståelse med både byantikvaren og fylkeskommunen. De to, som på et vis er Riksantikvarens forlengede arm i lokalsamfunnet, forsvarte seg blant annet med at det ikke er «uvanlig å bygge tilbygg som bryter med det gamle bygget, nettopp for å vise at det er nytt. I fagmiljøet har det lenge blitt sett på som feil om man prøver å kopiere det gamle.» I den nye bystrategien er det det motsatte som gjelder. Riksantikvaren vil ha mer tilpasning og mindre kontrast. «I nye tilfeller blir det mer aksept for å bygge kopi», uttalte Jørn Holme til Aftenposten.

Innlegg «Et legesenter passer ikke inn her» Sveinung Havik i Bymuseet har gjort seg tanker om rektorboligen i Levanger. Lekfolks reaksjoner på tilbygget, slik de har kommet til uttrykk i leserinnlegg og debatter, samsvarer med Riksantikvarens oppfatning. De vil ikke ha kontrast, men heller noe som ligner.

Vil ha færre tilbygg som dette Riksantikvaren har lagt fram nye retningslinjer for historiske bymiljøer.

Tilbygget på den gamle rektorboligen framstår i dag som dårlig reklame for trehusbyen. Det er viktig at det blir tatt lærdom av dette. Det kommer en neste gang. Da forventes det at den lokale fagmyndighet ikke tar lett på oppgaven, men stiller opp og står på for å ta vare på det historiske miljøet og «styrker kvalitetene til bygningsmiljøet» for å gjenta Riksantikvarens ord.

