Ubesvarte spørsmål

På folkemøtet, som 5 av bygdas pensjonistforeninger arrangere på Arken 11.00-13.00 den 5. april, ser vi fram til at rådmannen svarer på spørsmålene:

Hvilke behov skal helsehuset dekke?

Hva er antagelsen om behovet for langtidsplasser i sykehjem i Verdal i 2020-2025 2030?

Hva er omfanget av demens i Verdal og hvor mange plasser særskilt tilrettelagt for demente, vil det være behov for i samme tidsrom?

Kommunalsjef helse og velferd sa i fjor at terskelen for å få hjelp har vært for lav i Verdal. Det skal altså bli vanskeligere å få hjelp, fordi Verdal kommune ikke har råd til å gi hjelp så lett. Demente har vært for friske da de fikk hjelp, det skal det bli slutt på.

Dersom Verdal fortsatt velger å forholde seg til de nasjonale prognosene vil det være 314 demente i kommunen i 2020. Hvor stort behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg gir det?

I april i fjor tok Verdal kommunestyret seg den frihet å stemme over hvor mange som i de neste åra ikke skal få de pleie - og omsorgstjenester de har rett på. Kommunestyret fulgte administrasjonens anbefaling og la seg på en kapasitet under nasjonal norm.

Omlegging til mer hjemmebasert omsorg skulle utsette behovet for sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Hvordan går det regnestykket opp, når hjemmetjenesten får mindre ressurser?

Fra 2010 til 2022 øker aldersgruppa 70-79 år med 102% i Verdal. Kommunestyrets vedtak om stengning av 24 sykehjemsplasser bagatelliserer konsekvensen av at industriarbeider lever 5-6 år mindre enn gjennomsnittet. Skal ikke de være sikra en verdig alderdom?

Hvor mange av de 90 institusjonsplassene i forslaget til helsehus skal forbeholdes pasienter med vedtak om langtidsplass?

Betyr denne foreslåtte omlegginga at vi i løpet av få år skal tilbake til tida da familien sto for mesteparten av omsorgen for eldre?

Er sentralisering kun styrt av økonomiske hensyn?

Er samlokalisering av omsorgsboliger for demente, omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenter, barnehage og institusjonsplasser ønskelig?

Vi ønsker innsyn og mulighet for medvirkning før vedtak, vi er ikke fornøgd med å bli fortalt hva som er vedtatt.

Stein Aamdal