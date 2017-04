Stokkbakken omsorgssenter for de rike?

Politikerne har lovet at alle skal ha råd til å bo der, men har de råd til å leve et verdig liv?

Reagerer på husleieprisene Guri Skjesol mener minstepensjonister i omsorgssentre blir sittende igjen med altfor lite penger på grunn av for høy husleie.

Onsdags kveld den 29. mars vedtok Levanger kommunestyret hvilken livskvalitet de skal tilby de eldre som av helsemessige grunner ikke lengre kan bu heime. For kommunestyret var det viktigst og få på plass ei husleie som gav kommunen inntekt, ikke leieboernes mulighet til å ha råd til å leve av sin inntekt folketrygden.

I snart to år har jeg etterspurt en oppdatert beregning på levekostnader ved opphold i omsorgsbolig for en minstepensjonist uten å lykkes. Først under kommunestyremøte la Helsesjefen frem denne tabellen. Da var det ikke noe parti som ba om gruppemøte.

Da Levanger startet omleggingen til omsorgsboliger i 2003 skulle en leieboer har 5100 kr. i mnd. til livsopphold.

I 2017 når omleggingen i Levanger er sluttført og det kun finnes noen få sjukeheimsplasser på Ytterøy og Staup. Da skal samme leieboeren ha 3.586 kr. i lommepenger pr. mnd. som det står i oppsettet som vart vedtatt.

I 2003 som i 2017 skal dette dekke toalettartikler, klær, hårklipp, egenandeler, medisiner, brilleinnfatninger, fritidsaktiviteter, reiseutgifter, samvær med barn, telefon supplering av møbler/inventar i 2017 kommer også datamaskiner i tillegg.

Vi er mange som har rundt kr.15.000 utbetalt i trygd pr. mnd. og ikke alle har rett på bostøtte.

Det vart ikke fremført noe innlegg på møtet som begrunnet for partienes syn på at det var ok. «at kr.43 000 i året var nok å leve av».

Ikke en gang vi i Levanger seniorråd, som skal uttale oss om saker som har med livskvalitet for eldre, fikk saken til behandling, den saken kommer først en uke etter kommunestyremøtet.

Bygg og eiendom som drifter og er ansvarlig for alle boliger i kommunen, fremmet 1. des. sitt vedtak på husleie, der satsene på Levanger bo og aktivitetssenter var lagt til grunn.

Husleiesatser fra Bygg og eiendom ble gjengitt i Sanitetens Meldingsblad. De vart ikke godkjent av rådmann og kommunestyret. Jeg beklager på det sterkeste at jeg trudde på Kommunalsjef Helse, Vongraven da han på november svarte meg skriftelig: nå er det bygg og eiendom som endelig fastsetter husleia og som krever inn.

PS. Det skulle eller ikke være flaggstang på Stokkbakken. Bygdefolket vart opprørt, ikke flagg den 17. mai, så når ordføreren åpner omsorgssentret 24. mai heiser vi flagget. Det er Åsbyggins gave.

Er det slik eldreomsorg vi ønsker oss?

Guri Skjesol

Åsbygg og nestleder i seniorrådet