Under denne overskriften skriver Hans Marschhäuser innlegg i Innherred/ Trønder-Avisa. Det handler om den urettferdighet som landets alderspensjonister blir utsatt for ved de årlige pensjonistoppgjørene.

Ja vi er mange. Ved utgangen av 2016 var det 894 200 personer som mottok alderspensjon her i landet.

Ja vi er mange Hans. Etter hvert er vi snart en million alderspensjonister som gjennom flere år har mistet kjøpekraft.

Til grunn for Stortingets vedtak om pensjonsformens reguleringsregler lå det en forutsetning om en reallønnsvekst på 1.5 %. Grunnet 0,75 % regelen har alderspensjonistene fått en kjøpekraftsnedgang tre år på rad.

Pensjonistforbundet jobber med at pensjonistene skal få tilbake forhandlingsretten på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene.

Pensjonistenes forhandlingsrett om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner er erstattet av en drøftingsrett.

Det innebærer at resultatet fra trygdeoppgjøret ikke lenger går til Stortinget, og at pensjonistene har mistet innflytelse over resultatet.

Dette er uakseptabelt. Avkortningen på 0,75 % regelen må fjernes. Pensjonister skal og må ha samme lønnsvekst som yrkesaktive.

Og avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboere må fjernes.

Du skriver at vi må samle oss og bruke den makta vi rår over og sikter til valget, og til nåværende og kommende stortingsmandater.

Men du nevner ikke noe parti vi kan gi vår stemme til.

SV og Frp var motstandere av pensjonsformen. De fryktet den var usosial. De to partiene hadde rett og vi ser at i de to siste årene har gitt en tapt kjøpekraft for alderspensjonister.

Disse to partiene som ligger på høyre og venstre side i norsk politikk ønsket og fjerne 0,75 % regelen. Ingen andre partier ønsket å støtte dette forslaget.

Vi må gi en honnør til Frp for at de gjennom flere år har presset på for å få fjernet avkortningen for gifte og samboende som nå er blitt 90 % av grunnbeløpet. ( fra sept 2016)

Under Bondevik -regjeringen var avkortningen helt nede i 75 % av grunnbeløpet.

Pensjonistforbundet ønsker også at avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboende fjernes helt. De sier at Pensjon er utsatt lønn og skal betales fult ut. Samtidig ønsker forbundet forhandlingsrett for alderspensjonister som fortjener en anstendig utvikling av kjøpekraften i alderdommen. Enslige minstepensjonister må få et løft over statsbudsjettet.

Ja vi er mange. Hvis vi samler oss til høsten og gir vår stemme til de to partiene som hittil har talt pensjonistenes sak blir det litt av et valgskred i positiv retning for Frp. og SV. Hvilke av de to partier man velger må stå opp til hver enkelt selvfølgelig.

Hva med pensjonistpartiet? De stiller ikke lister i alle kommuner og er ganske så tamme. Nei stemmen må gå til partier som er på Stortinget.

Asbjørn D.K. Eklo