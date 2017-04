Generell kirurgi

Nord-Trøndelag Pensjonistforbund er gjennom oppslag i media den senere tid kjent med at det foregår en diskusjon om spesialiseringen innen kirurgi. Denne diskusjonen er viktig for det framtidige innholdet i norske lokalsykehus og dermed viktig for den sykehusbehandling mange av våre medlemmer vil oppleve.

Det trengs en utdanning innen kirurgi og andre fag som tar hensyn til den spredning av sykehusfunksjoner, herunder akutt beredskap, som vi vil ha i Norge. Erfaring tilsier at de fleste pasienter som søker lokalsykehus kan få fullgod behandling av leger med en godt sammensatt breddekompetanse Vi finner det derfor gledelig at Norsk kirurgisk forening og Foreningen for unge norske kirurger nå foreslår en egen og ny spesialisering innen akuttkirurgi for å sikre drift og beredskap ved norske sykehus.

Nord-Trøndelag Pensjonistforening oppfordrer Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge til å støtte forslaget.

Ole Flakken

Fylkesleder

Tor Lånkan

Helseutvalget