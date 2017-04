President Donald Trump – hvor skal dette ende?

President Donald Trump signerer denne uka en presidentordre som fjerner Obamas restriksjoner på utslipp fra industrien for å bremse global oppvarming, beskytte lokal natur og folks helse.

Budskapet fra dagens president i USA er at arbeidsplasser skal gå foran miljø og helse. Verdiskaping og arbeidsplasser er president Trumps mantra.

På en måte virker dette kjent, skulle nesten tro at president Trump var medlem av Verdal AP.

Uka før mislykkes Trump i å fjerne Obamacare. Dette er interessant fordi vi her fikk blottlagt hvordan den gjennomkorrupte Kongressen i Washington fungerer.

Det var de søkkrike brødrene Koch som påla sine løpegutter i Kongressen å stemme mot Trump(ikke)care, fordi forslaget ikke fjernet nok av de sosiale ordninger i USA. Brødrene Koch gjør det helt klart at de Republikanske kongressrepresentantene som ikke følger ordre mister sin valgkampstøtte (se TYT-news).

Da ble som det ble.

Samtidig kan vi registrere at USA under Trump har intensifiert bomberegnet over byer i Nord-Irak. Resultatet er at hundrevis av sivile har blitt drept de siste ukene av USA’s «presisjonsbombing» av IS.

Det vi her ser er konturene av er et pågående og aggressivt regime i Washington. Gjennomfører president Trump det han har lovet på utenriksfronten (utslette IS, samt sette Kina og Iran på plass), vil dette overveiende sannsynlig medføre en meget stor sikkerhetsrisiko for Norge.

NATO medlemskapet kan dra Norge inn i storkrig fremprovosert av president Trumps høyreekstreme politikk og megastore EGO.

Dette kan ende med «ein smell og to mørta», men vi får tro at «løkka e ber enn forstanden».

Rolf P Ingvaldsen