Rus og fengsel

De vil ha fullt frislipp». «De bryr seg ikke om hvor farlig rusmidler er.» «De vil ha hasjen sin i fred.»

Slike karakteristikker fikk vi høre da vi i 2013 gikk til valg på å slutte med å straffe rusavhengige for å bruke rusmidler. Hverken da eller nå handler denne politikken om å underkjenne rusmidlers skadepotensial eller å øke tilgjengeligheten.

Når vi foreslår å avskaffe straff for bruk og besittelse av brukerdoser med rusmidler, er det med utgangspunkt i den beste kunnskapen vi har innen feltet. Kunnskapen forteller oss at fengselsstraffer og bøter i ruspolitikken hverken virker avskrekkende eller rusavvennende.

Når vi vet dette så er det både ineffektivt og inhumant å bruke enorme summer over statsbudsjettet på å forfølge, bøtelegge og fengsle mennesker som ikke blir mindre rusavhengige av hverken forfølgelse, bøter eller fengselsstraff. Å gjøre alle rusavhengige kriminelle er rett og slett kontraproduktivt. Hvis vi slutter med dette vil det både frigjøres midler til bedre hjelp for både avhengige og pårørende. Ikke minst vil terskelen for å søke behandling senkes. Når vi går inn for avkriminalisering er det med mål om en tryggere ruspolitikk med mindre skadeomfang og bedre behandlingsutbytte for alle. Det handler om å ta vare på noen av samfunnets mest slitne, og å skape et effektivt behandlingssystem.

Derfor er vi glad for at pipa har fått en annen lyd i de andre partiene. Både SV og Høyre har snudd. Sterke krefter i Arbeiderpartiet jobber for det samme. De vil ikke lenger at vi skal bruke samfunnets ressurser på å straffe mennesker som trenger helsehjelp. Det skjer et taktskifte i ruspolitikken, og vi blir ikke lenger blir stempla hardt for å stille spørsmålstegn ved forbudspolitikken. Det er vi glade for. Og vi er stolte fordi vi sto for politikken vår, også da den var upopulær.

Grønn Ungdom Nord-Trøndelag

v/ Mia Kristoffersen, Silvia He, Yara Ligaard, Kristin Sandberg Valderaune og Anne S Lindblad Stokke