Et godt eksempel til etterfølgelse

Over 900 publikum fikk fredag kveld en stor, stor kulturopplevelse i Trønderhallen. Overskriften på evenementet med TrondheimSolistene var «Drømmeaften». Og det ble det. De som fikk oppleve dette er over seg av begeistring. Det var nesten ikke sånn at du kunne fatte at det var mulig å gi oss slike opplevelser i storstua på Røstad.

Den som på forhånd var skeptisk til lydbildet i den store idrettshallen fikk ikke rett. Heller ikke de som mener at hallen egentlig er uegnet til denne typen arrangement. For ikke å snakke om de som tror at det ikke er mulig å få publikum på slike ting i Levanger. Det var nok mange som fikk seg en positiv overraskelse sist fredag. Det har vi godt av.

Æres den. All ære til Sissel og Ole Jørstad, som på egen kjøl og for egen risiko fulgte sin drøm og bidro til å gi oss andre denne drømmeopplevelsen. Det gikk jo veldig bra denne gangen. Etter det initiativtakerne sier i etterkant ble det også et ikke ubetydelig overskudd. De har som intensjon å sette av pengene med tanke på å gjøre noe av det samme senere.

Det var ikke opplagt at det gikk bra. Ekteparet tok risiko. De mener å ha råd til det, og var om nødvendig villig til å bruke av egne penger fordi de mener at også vi som bor her på Innherred skal få oppleve store kulturopplevelser. Jeg velger å tro dem på det. Det synes jeg de fortjener skryt for.

Til etterfølgelse. Det flyter ikke over av rikdom i vårt område. Hvis vi ser på oversikten over dem som er virkelig rik finner vi dem på andre adresser enn hos oss. Men også i vår midte har vi dem som har gjort det godt. Vi ser en trend nå om at rike mennesker gjerne vil dele av sin overflod, de er velgjørere som på ulikt vil bidra til samfunnsnyttige tiltak. Jeg ser ikke noe galt i det. I ei tid det kan være en tendens til at offentlige penger ikke strekker til der vi ønsker det, så må vi i alle fall ikke av prinsipielle grunner takke nei til om noen rike privatpersoner vil stå fram som velgjørere.

Jeg skal ikke ta dette for langt. Men det må være lov til å kaste ut en utfordring til andre i vår midte, som for alt jeg vet kjenner på noe av det samme, og som kunne tenkt seg å bidra til noe som løfter livskvaliteten til folk i lokalsamfunnet. Det er lov å prøve seg.

(Lederkommentar i Innherred 4. april 2017)