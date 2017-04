Skolen vår - mer enn «bare» en skole!

Skolen med mange gode resultater. Skolen til Stiklestad IL. Skolen til dugnadsarbeidere med hjertet for Stiklestadspelet. Skolen vår foreslås nedlagt. Elevene foreslås flyttet til Vuku, alternativt til Verdalsøra. Jeg vil her fortelle hvorfor Stiklestad skole bør bestå.

Høringsdokumentet påstår at områdene Forbregd-Lein og Leinsmoen i de siste årene har fungert som en «forstad» til Verdalsøra. Jeg bor i Leinsmoen og kjenner meg ikke igjen i dette. Det står også at nærmeste butikk er på Verdalsøra. Hva har dette med skolestrukturen å gjøre?

I dag er det et flertall av elevene ved Stiklestad skole som går eller sykler til og fra skolen. Barn opplever og oppdager mye på skoleveien. Barn får gratis trim når de går til og fra skolen. Det er verdifullt, ikke sant? Flytting av elevene vil føre til en lengre skolevei. Da blir det umulig å gå. De største barna vil ta bussen. De minste barna på SFO vil måtte ha foreldreskyss. Dette vil gi økte busskostnader og gi mer miljøutslipp. I høringsdokumentet siteres barneombudet: «dersom reiseveien tar lang tid, eller er så belastende at den går utover barns rett til lek og fritid, så kan skyssordningen være i strid med Barnekonvensjonen». Den lengre skoleveien vil ta mye av barnas tid, er det sånn vi vil ha det?

Forsker Roald Amundsveen gjengir i artikkelen Lang skoleskyss påvirker elevenes trivsel resultatene fra forskningsprosjektet «Skolenedlegging og skoleskyss» som Nordlandsforskning gjennomførte våren 2003 ved 32 skoler i 11 fylker. Skolenedleggelsene medførte at «gjennomsnittlig reiseavstand for elevene i utvalget økte fra 3,5 km til 15 km». Av elevene ønsker «vel 70 % at skoleveien var kortere», og «det synes også å være en sammenheng mellom skoleskyss og hvorvidt elevene liker seg bedre eller dårligere på den nye skolen». Videre synes det «å forekomme noe mer mobbing på den nye skolen. Skoleveien er den faktoren det er mest misnøye med ved den nye skolen» (Amundsveen, 2003). Høringsdokumentets påstår «at det ikke finnes forskningsmessige belegg på at elever ved større skoler har det bedre eller verre enn elever ved mindre skoler» (Verdal kommune, 2016). Har den påstanden rot i fakta eller ønsketenkning?

Mister elevene fra Stiklestad skolen så mister de tilhørigheten sin til nærområdet. Hva vil skje med idrettslaget? Vil noen fortsatt ha tilhørighet nok til å stille opp som trener eller i andre verv? Vil like mange barn være aktive i idrett? Amundsveen skriver at skolenedleggelsene «har medført at færre elever deltar i aktiviteter på skolen i dag enn tidligere, og dette gjelder spesielt elevene med lengst avstandsøkning til ny skole. […] Mens den viktigste grunnen til at man tidligere ikke deltok var at det ikke var aktiviteter, ser vi i dag at lang avstand er blitt en viktig årsak» (Amundsveen, 2003). Vi vil at barn skal ha mulighet til å delta i aktiviteter, ikke sant?

Stiklestad skole bruker museumsområdet mye. Dette er ikke et enveis forhold, men absolutt et gjensidig verdiskapende forhold. Barn fra Stiklestad SFO setter årlig opp et «Miniolsok» i amfiet på Stiklestad. Hvor mange av disse barna har fått sin skuespillinteresse derfra og blitt verdifulle bidragsytere til det som hver sommer skaffer Verdal et stort antall besøkende? Foreldrene til barna i Stiklestad IL og på Stiklestad skole står hver sommer timevis på i en dugnadsinnsats som Verdal kommune ikke kan miste. Mister barn og foreldre tilhørigheten til nærområdet kan også rekrutteringen til aktiviteter på kultursenteret svekkes. Professor Halvor Bjørnsrud ved Høgskolen i Vestfold peker i artikkelen Skolen må være nær på at «forskning viser at sosial tilhørighet og nærhet til lokalsamfunnet er grunnleggende forutsetninger for en inkluderende skole» og at «mye tyder faktisk på at vi gjennom den utviklingen vi ser står i fare for å ekskludere barn og foresatte i små lokalsamfunn bort fra en skole der de har tilhørighet og nærhet» (Skålid, 2012).

Småbarnsfamilier bosetter seg i Stiklestad egn pga. skolen og nærområdet. Det er ikke uten grunn at tomtene som over tid er blitt lagt ut i Leinsmoen og ved Forbregd-Lein barnehage har gått unna i en fei. Jeg tror nok mange sitter med en følelse av å ha blitt lurt hvis Stiklestad skole blir nedlagt. En nedlagt skole vil medføre endringer i bosettingsstruktur. I tillegg vil nedlegging av Stiklestad skole føre til at det ikke er en skole på «denne siden av byen» (dersom Leksdal også legges ned). Vil folk ønske å bosette seg i området da? Blir Verdal like attraktiv som tilflyttingskommune?

Stiklestad skole har dyktige ansatte og kan vise til mange gode resultater. Jeg mener at mindre enheter gir mer trygghet, forutsigbarhet og kvalitet for ALLE barn. På Stiklestad skole kjenner alle voksne alle barna, og det er alltid en voksen som barna kjenner. Det er vel slik vi vil ha det, ikke sant? Høringsdokumentet påstår at det er best med en storskole fordi det da er større fagmiljø. Dette stemmer kanskje i teorien, men lærerens kompetanse og samarbeid med sine nærmeste kolleger er viktigere. Professor Bjørnsrud peker «på at dersom lærerne har tilfredsstillende kompetanse, er det ingenting som tyder på at de små skolene er et dårligere tilbud til elevene enn en stor skole» (Skålid, 2012).

Kvalitet i skolen handler også om god overgang fra barnehage til skole. Det er og har vært et svært godt samarbeid mellom Stiklestad skole og blant annet Forbregd-Lein barnehage. Dette er verdifullt. Vil dette samarbeidet fortsette dersom avstanden mellom barnehage og barneskole blir for stor?

Kjære politikere: ALT har en sammenheng. La skolen vår være – da vil dere fortsatt se gode resultater, et levende idrettslag og dugnadsivrige foreldre under olsok. Tenk langsiktig - tenk samfunnsøkonomi! Husk – Stiklestad skole er så MYE MER enn «bare» en skole.

Mamma til barn ved Stiklestad skole, bosatt i Leinsmoen og Lektor v/Verdal videregående skole