Hva er normalt?

De fleste av oss husker da Marte Wexelsen Goksøyr, som har Downs syndrom, stilte opp i Stortinget i februar 2011 med ordet «utrydningstruet» på T-skjorta. Hennes frykt var sorteringssamfunnet, at de som faller utenom det vi har lært oss å betrakte som «normalen» skal ryddes bort.

Utviklingen viser at Goksøyrs bekymring er reell. En kommentator påpekte i avisen Vårt Land for en tid tilbake at «et helt folk er i ferd med å forsvinne.» «I 2013 ble det født 56 barn med Downs syndrom her til lands. For ti år siden var det tilsvarende tallet 91.»

For noen dager ble saken igjen satt på dagsorden, denne gangen gjennom diskusjonen om blodprøven NIPT. Dette er en blodprøve som kan påvise Downs syndrom. Det ble politisk bråk om saken da helseminister Bent Høye avviste utvidet bruk av blodprøven. «Jeg ønsker ikke at prøven skal benyttes til å finne flere foster med trisomi (ekstra kromosom),» sier helseministeren. «Det betyr jakt på Downs og danske tilstander, og det vil vi ikke ha.» Situasjonen i Danmark er at opp mot 98 prosent av foster med Downs blir aborterte. I 2015 ble kun 31 barn født med Downs i Danmark.

Venstresiden slo tilbake mot helseministeren, og hevdet at dette er en hårreisende påstand fra en helseminister. Jeg mener imidlertid at helseministeren har et poeng. Det faktum at antallet mennesker med Downs i vårt land stadig er synkende viser jo at vi ikke går av veien for å sortere ut det som avviker fra normalen om vi bare får sjansen.

Det som slår meg i debatten er imidlertid følgende: Når vi omtaler mennesker som en «sak» eller en «diagnose» blir det enklere både for politikere og oss alle å bidra til det sorteringssamfunnet vi ikke vil ha, enten bevisst eller ubevisst. Det blir imidlertid alltid annerledes når vi våger å se mennesket bak diagnosen, bak saken, i øynene. Det blir alltid annerledes når vi ser på et ufødt menneske som noen som har livets rett, uavhengig av dets diagnose, og ikke som et objekt vi kan bestemme over. Det er annerledes å møte Marte Wexelsen Goksøyr ansikt til ansikt, enn å se henne som del av en statistikk. Det fikk ikke minst stortingspolitikerne erfare i 2011.

Vi må ta mål av oss til å «menneskeliggjøre,» og ikke «ting-liggjøre» våre medmennesker. Jeg tror ikke dette er en selvsagt holdning for noen av oss, det er en posisjon som må stadig må tilkjempes. De verste avsporinger fra respekten for menneskeverdet i vår historie skjedde da mennesker ble gjort om til et objekt. Da ble menneskejakt ofte resultatet.

Vårt samfunn er bygget på kristne og humanistiske verdier. Det er snart 1000 år siden kristenretten ble innført i vårt land. Mye kan sies om det, men dette resulterte i en humanisering av samfunnet som fikk vidtrekkende konsekvenser for synet vårt på det enkelte menneske og dets unike verd. Disse verdiene må vi fremdeles kjempe for.

Nils Åge Aune

prost i Sør-Inherrad