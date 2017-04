Befolkningen støtter Norsk sykepleierforbunds krav om helstillinger!

I en undersøkelse gjennomført av TNS Helsepolitisk barometer, offentliggjort 28.3. 2017, får Norsk Sykepleierforbund støtte for at det er behov for flere helstillinger i helsesektoren. Undersøkelsen er gjennomført som Web-intervju i perioden 2. – 10. januar. Av de spurte var det kun 7 prosent som var uenig i at det er behov for flere helstillinger.

Begrunnelsen for å opprette flere helstillinger var noe forskjellig avhengig av hvem som ble spurt. 31 prosent av befolkningen mener det er viktig for å kunne forsørge seg selv, og ha en lønn og pensjon å leve av. 31 prosent mener vi trenger flere helstillinger fordi det er en klar fordel for pasienter og brukere at de i størst mulig grad kan forholde seg til de samme fagfolkene. 20 prosent av befolkningen begrunner viktigheten med at det er sløsing å utdanne fagfolk som ikke jobber full stilling, hvis de vil og kan.

I Nord-Trøndelag jobber 44 prosent av sysselsatte kvinner deltid. Det er bare Vest-Agder som jobber mer deltid av kvinner i Norge. Landsgjennomsnittet er på 34,5 prosent deltid. I helse- og omsorgssektoren er det rundt 70 prosent som jobber deltid. Hvorfor er det så stor andel kvinner i Nord-Trøndelag som jobber deltid, kanskje handler mye om kultur, og muligheter for å få helstilling?

Det er mange og tungtveiende argumenter for hvorfor helse- og omsorgssektoren skal organiseres rundt helstillinger. I dagens helsetjeneste er det stor arbeidsbelastning, med krav om høy effektivitet og kvalitet. For å ivareta den faglige kvaliteten og pasientsikkerheten, er det behov for kompetente ansatte i store / hele stillinger. Det gir større kontinuitet, forutsigbarhet og kvalitet.

Når ansatte jobber 2. hver uke eller 2-3 dager i uka, sier det seg selv at den ansatte krever mer tid til å orientere seg. Alle har vel kjent på hvordan det føles å ha vært borte fra jobb en uke eller flere i forbindelse med ferie?

Deltidskultur har også økonomiske konsekvenser for den enkelte ansatte. Deltidsansatte har en mindre forutsigbar lønn, og mange unge sliter med å få lån store nok til å kunne kjøpe seg en bolig. At arbeidstid og fritid blir mindre forutsigbar, er for mange en stor belastning. Er du på jakt etter flere vakter for å få en ok lønn, så kan du aldri si nei når arbeidsgiver ringer. Det har du ikke råd til, og frykten for å ikke bli ringt etter hvis du sier nei en gang, kan være stor.

Langt de fleste nyutdannede starter arbeidskarrieren sin med deltidsstilling og vikariater. Når man ikke får hel stilling fra man er nyutdannet, så sosialiseres man inn i en deltidskultur – og blir lett værende der. Etter hvert som man får familie, blir det til at den som jobber deltid tar mer ansvar hjemme, mens partneren som arbeider heltid blir hovedforsørgeren. Da blir det vanskeligere å komme seg opp i hel stiling selv når barna blir større.

Dette understreker viktigheten at man fokuserer på at nyutdannede må få tilbud om helstilling helt fra starten. Da blir man raskere profesjonalisert inn i jobben, og man starter yrkeskarrieren sin med å bli vant til helstilling. En av mine kolleger gikk fra mange år med deltidsstilling til å jobbe helstilling, og kom med kommentaren «jeg visste ikke at det var så artig å jobbe».

Vedkommende, en spesialsykepleier, merket hvor godt det var med bedre rutine, bedre tilknytning til både jobb og kollegaer, og ikke minst økt selvsikkerhet og profesjonalisering i jobben. Hvilken bjørnetjeneste gjør vi da ikke med nyutdannede som oftest ikke blir tilbudt annet enn deltidsstilling?

Sølvi Sæther

Fylkesleder norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelag