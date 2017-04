Kryss av for 100 millioner kroner

Hvis jeg ikke husker feil var prislappen for rundkjøringa på E6 på Mule på om lag 20 millioner kroner, da den i sin tid ble bygd. Det vakte oppsikt den gang, tidlig på 2000-tallet, at et vegkryss kunne koste så mye penger. I årene som kommer skal det bygges mange nye store vegkryss på E6 gjennom fylket. Nå er prislappen på 100 millioner kroner for hvert kryss som bygges på hovedferdselsåra gjennom Innherred.

Det er da vi forstår at antallet krysningspunkt på E6 ikke bare handler om trafikksikkerhet, det handler også om penger. I dagens avis kan vi lese om diskusjonen som pågår i Åsen, der de allerede om et par års tid ser for seg å starte arbeidet med den nye E6 gjennom bygda. I de planer som forelå tidligere så man for seg en avkjøring nord for og en sør for Åsen sentrum. Nå er det mye som tyder på at åsbyggene må nøye seg med bare et krysningspunkt. Spørsmålet blir da om det skal bygge i Vuddudalen eller i Vassdalen.

Tre eller seks? I går ble det bekreftet at det også ligger penger til en videre utbygging av E6 fra Åsen til Steinkjer i Nasjonal Transportplan for de neste ti årene. En kraftig forbedring av hovedvegnettet er på gang. Men før vi kommer dit må vi også forvente flere runder med til dels vanskelige spørsmål om ulike vegvalg, i bokstavelig forstand. Det vil blant annet handle om hvor det skal være mulig å kjøre av og på den nye E6. Hvor mange vegkryss tror du det blir mellom Åsen og Røra? Umiddelbart ville jeg svart seks. Det kan godt bli bare halvparten, ett i Verdal, ett mot sentrum av Levanger og i Skogn. Det er i så fall 300 millioner kroner spart det.

Jordvern eller fart? En annen diskusjon er knyttet til jordvern. Noen la sikkert merke utspillet fra den nye bondelagslederen. Hun mente vi burde klare oss med 90 km/t-fartsgrense, og ikke 110 km/t som er ønskelig fra mange hold. Tror du det var fordi Borgny Grande var redd for at bønder som krysser E6 på traktor kan bli påkjørt av biler i full fart? Nei, selvsagt ikke. Dette handler om tre eller fire felt, om vegbredden langs de rike landbruksområdene på Innherred. For hver meter smalere veg er det mye verdifull dyrkajord som kan spares. Men de som ser for seg å kjøre i 110 km/t er kanskje ikke så veldig opptatt av matjorda?

(Lederkommentar i Innherred 6. april 2017)