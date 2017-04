Levanger formannskap må se en fantastisk mulighet!

Det skal etableres 200 nye datasentre i Europa. Et slikt internasjonalt datasenter kan bli plassert i Trøndelag.

Trønder-Avisa skriver at ringvirkningene for et slikt senter vil være enorme og viser til en analyse som er gjennomført av Boston Consulting med utgangspunkt i Facebook sitt datasenter i svenske Luleå, hvor de økonomiske ringvirkningene er estimert til omkring ni milliarder kroner og 4.500 nye arbeidsplasser i et 10 års perspektiv.

NTE, Trønderenergi, Sparebank SMN, NHO Trøndelag med Sintef ser på muligheten får et slikt datasenter i Midt-Norge.

Kravet er at det må være tilgang på strøm, fiber, kompetanse og forskningsmiljøer. Lokaliseringen må ikke ligge mer en time fra en internasjonal flyplass, og det må være tomtemuligheter.

Levanger skulle ligge godt an med HUNT, Biogassanlegget på Skogn, og NOR Universitet.

Men det beste er tomtemulighetene Levanger kan stille. For i Levanger behøver man ikke å legge ned dyrka mark for å bygge ut nye områder

Ytre havn kan utvides betraktelig utover fjordgrunnen. Her er det bare å fylle opp til et område nesten på størrelse med nåværende Levanger sentrum.

Ordfører, formannskap med eventuelle lobbyister bør ta tak i denne muligheten.

Asbjørn D.K. Eklo