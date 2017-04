Stekke kafé – en unik møteplass

Ved en tilfeldighet fikk jeg se et brev fra Verdal kommune som ble sendt ut til beboere og pårørende i Stekke bofellesskap. Det ble sendt ut kun til beboere i Fløytarvegen 1 og 3 på Stekke. I brevet informerer kommunen om at Stekke kafé skal legges ned fra og med 1. august i år.

Kommunen skriver at «hovedårsaken til nedleggelsen er at helse og omsorgstjenesten har behov for lokalene til samordning av alle dag-, lærings- og mestringstilbud i kommunen». Stekke kafé er i dag en uvurderlig møteplass for oss som bor i borettslagene i området. Her foregår det ulike aktiviteter, og det å dra ned til kafeen er noe vi brukerne ser frem til hver dag. Vi forstår ikke, som det kommer frem i Innherreds artikkel lørdag 1. april, hvorfor kommunen velger å legge ned dagens tilbud som fins på Stekke kafé. Dette er rett og slett frustrerende og uforståelig.

For det første er dette møteplassen for oss som bor i området. Her samles vi og har det sosialt og trivelig sammen. Dette er noe vi ser frem til hver dag, og her skjer det alt i fra bespising til ulike aktiviteter som kvelder der vi spiller kort.

For eksempel møtes vi der hver formiddag for å lese avisene sammen med en god kopp kaffe. Det at møteplassen som i dagens form fungerer utmerket skal legges ned, synes vi dermed er en merkelig avgjørelse av kommunen.

Personalet ved Stekke kafé er utrolig behjelpelig. De bringer mat til beboerne, hjelper med tilrettelegging, i tillegg at de har et øye med oss og sørget for at vi alltid har det bra. Om vi trenger hjelp til enkle og små oppgaver, så stiller de alltid opp. Rune Pettersen Norum, som jobber ved kafeen, fortalte nettopp dette med det gode samarbeidet i artikkelen i Innherred. «Alle her er som en familie for meg, og jeg har blitt veldig glad i dem. Og vi hjelper alle her, både med det som gjelder mat og private ting som å gå ut med søppel og slikt.» Nå står vi i fare for å miste denne tryggheten.

Stekke kafé har status som lærlingebedrift for ungdom i kokk og storkjøkken. Dette året er det to lærlinger som jobber ved kafeen og som skal ta eksamen og fagbrev. Til høsten av kommer det nok en lærling hit som har fått plass ved kafeen, men hva skjer nå med han? Innvandrere og flyktninger er også å finne på Stekke kafé. De er utplassert og jobber i kafeen, og her lærer de både språket og kulturen. Dette er noe vi ser fungerer godt, og vi har blitt kjempegode venner med dem. Stekke kafé er en flott integreringsarena for de som kommer hit.

Kommunalsjef for helse og velferd, Anne Kari Haugdal, sier til avisa Innherred at det er to ulike forhold som er bakgrunnen for nedleggelsen av kafeen. Ett av forholdene er at lokalene er «egnet som en god arena for denne virksomheten». Hvorfor kan ikke dagens løsning opprettholdes når vi ser at den fungerer godt? Det at man finner legesenteret, kontakten og kafeen i samme bygg er gull verdt. Finnes det ikke andre lokaler man kunne utnyttet i stedet?

Vi ser at dagens løsning fungerer veldig godt. Kafeen er en av de viktigste faktorene for bolyst her på Stekke. Det at kommunen velger å legge ned virksomheten er som nevnt uforståelig, og vi som er brukere av kafeen håper virkelig at kommunen tar en ny runde på dette.

Karin Norena Strand

bruker av Stekke kafé og pensjonert avdelingssykepleier