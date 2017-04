Til lags åt alle...

Lokalavisene har ganske god tilgang på meningsytringer omkring hvordan tingenes tilstand egentlig burde vært. Det er bra, for et levende demokrati kjennetegnes også av at meninger brytes. Politikere kommer og går- noen omtrent uten å etterlate spor. Sitter du som politiker ganske stille i båten, går du fri for kritikk. Byråkratene som skal sette de politiske vedtak ut i livet er langt mer synlig. De står i langt større grad i stormen og blir – kanskje for ofte- den skåka som vi slår på når vi egentlig burde gi merra et rapp.

Det bygges for tiden mye i kommunen vår, og presset på bygge- og eiendomsavdelingen er derfor også stort. Som lokalpolitiker undret det meg at antallet ansatte med arkitektfaglig bakgrunn i denne avdelingen var så lavt. Ettersom kommunen ut fra lovverket var ansvarlig for å besitte en viss estetisk bygningskompetanse mente jeg at et estetikkråd kunne bidra. Det ble forsøkt , men viste seg vanskelig å plassere i ansvars- og vedtakshierakiet. I 2014 var dessuten PUK svært sikker på egen kompetanse. Sitat fra Rådmannens notat til K-styret 16.09.14…PUK ønsket ikke at det skulle arbeides for å skaffe saksbehandlingsressurser til kommunen i forbindelse med søknader om tiltak iht. kulturminneloven innenfor fredningsområdet… Jeg leser dette dit hen at PUK vet best.

Det må ut fra dette være ganske klart at K-styrets vedtak om opprettelse av Byantikvarstilling høsten 2014 satt langt inne for det politiske miljøet i Levanger. Sjøl om tilhengerne påpekte det åpenbare behov som er totalt i det flotte kulturlandskapet som heter Levanger kommune var det mange skeptikere.

For dem av oss som kjempet for stillingen , var ønsket om økt arkitektfaglig kompetanse i den kommunale behandling av bygningsaker det aller viktigste. Hvis et bygg kun vurderes ut fra momenter som f.eks. utnyttinggrad av tomt- totalhøyde og adkomst i forhold til reg.plan , trengs det nok bare en jurist som saksbehandler. Ved fortetting som det blir mer og mer av , stilles det imidlertid krav om tilpassing til rådende byggeskikk- evne til å utvide rådende bygg uten å skape for provoserende løsninger og andre vurderinger som krever estetisk og arkitektonisk utdannelse. …Nye tiltak skal videreføre områdets særpreg…sikre samspill mellom gammelt og nytt… Ved nødvendig fornyelse skal byggeelementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialvalg.. ( Riksantikvarens bystrategi-plan 2017-2020)

Dette stemmer på en prikk med det som var det første estetikkutvalgets syn. Ser vi på alle «kassene» som er kommet opp i de senere årene, er det åpenbart for undertegnede at markedskreftene og enkelte politikere har et helt annet syn. Da blir saken for meg slik: Vi bør kanskje fjerne de stolte emblemer som «Olavsrosa» «Trehus-byen» og «Citta-slow» ? Det synes å være mer framtidsrettet å oppfylle markedskreftenes ønsker , eller som det ble sagt for ei tid tilbake …Riv …

Uansett: Dersom vi fortsatt skal ha politisk innflytelse på hvordan våre lokalsamfunn ser ut etter oss mener jeg at politikerne for det første må ta tak. Dersom det stemmer at tilbygget på rektorbolig fra 1899 i Kirkegata kun ble behandlet administrativt og passerte PUK som orienteringssak, har noen politikere enten sovet i timen eller glømt sitt mandat. LOVLIGHETEN av et slikt ubegripelig inngrep håndteres greitt av byråkratene. Politikerne er imidlertid folkevalgt fordi de antas å besitte det som enkelt kan beskrives som sunn sans for helheter – en smule fornuft og sunt bondevett. Det er ganske mye som er lovlig, men langt fra klokt. Det blir lett et dillemma for alle politikere : Hvem er jeg til for ….?

De som gjerne vil «ta» byantikvar Tove Nordgård i saken om rektorboligen: Sjekk hvor hennes stilling er plassert i kommunens organisasjon og hvilket mandat hun har. Jeg har grunn til å tro at hun faktisk har gjort de grep som var mulig for henne. Løsningen i Kirkegata kunne faktisk vært enda verre. Mitt ønske når Levanger nå flytter sitt byggesakskontor «heim» er at byantikvarens rolle, plassering og mandat vurderes. Brukes hun rett i dag ? Hvor har hun sin faglige støtte?

Per Anker Johansen