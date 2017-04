Verdal kommune – aprilsnarr!

Sist lørdag, 1. april, ble jeg forbannet da jeg leste første side av Innherred. Verdal kommune skulle legge ned Stekke kafé. Ble imidlertid fort beroliget da jeg så datoen - 1. april. Endelig skulle også jeg få avsløre avisas aprilspøk.

Men neida, etter hvert viste det seg at dette ikke var en aprilspøk, men så alvorlig som det så ut til å være. Det må være betenkelig for kommunen at beslutninger som tas oppfattes av flere av innbyggerne som en aprilsnarr! Dette er langt fra tillitsvekkende.

Så vidt jeg husker var det kommunestyret som besluttet å åpne Stekke Kafé, og da er det vel etter regelverket slik at dette forumet også skal foreta nedleggelsen, ikke administrasjonen som det ser ut til å være i dette tilfelle.

Argumentet for nedleggelsen er å få samlet alle dag- lærings- og mestringstilbud slik at det oppleves som en møteplass for bygging av sosialt fellesskap. Betviler ikke at det er behov for et slikt tilbud også, men hvorfor Stekke Kafé, og som forsvarer sin eksistens med glans? Etter det jeg har fått med meg den senere tid, har kommunen etter hvert mange ledige lokaler som kunne ha vært benyttet til formålet, og som må være godt egnet, for eksempel Ørmelen Bo- og helsetun. Usentralt vil sikker kommunen replisere, men det er ikke lenger fra Stekket Kafé til helsetunet på Ørmelen enn til Minsaas Plass.

Det fremstilles videre som et argument at det må rekrutteres ansatte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Trodde dette var en oppgave tillagt blant annet kommunalsjefene som en av de daglige oppgaver.

Regner med at det temmelig raskt ville blitt tatt initiativ til nDetnalsjefen eller rådmannen for den saks skyld ønsker å fratre sine stillinger. Det hadde heller ikke vært sett på som problematisk.

Ser hver dag at veldig mange som benytter seg av tilbudet ved kafeen. Både rørlige og mindre rørlig. Observerer også at ansatte ved kafeen bringer mat til de omliggende leiligheter fordi mange er ikke i stand til å lage sin mat selv. Tror nedleggelsen vil gi kommunen noen ekstra utfordringer i så måte.

Legger også merke til hvor mange innvandrere som arbeider ved kafeen. En bedre integrering skal en lete lenge etter, med språktrening, og sosial omgang.

Så hvorfor, Verdal kommune, er det alltid de svakeste som må trø til for å rette opp vår økonomi? Det er ikke en skam å innrømme feil og rette opp disse, selv om jeg ikke har erfart at verken administrativ eller politisk ledelse har dette som sine sterke sider.

URIAS