Vi er mange…

Asbjørn D. K. Eklo har kommentert mitt innlegg om pensjon i Innherred 1. april. Jeg tillater meg å komme med en kommentar til hans kommentar.

Saken gjelder underunderreguleringen av pensjonene med 0,75%. Dette reguleringsregimet ble innført som en del av pensjonsforliket i 2005, og det har fungert relativt bra de første årene – da reallønnsveksten var positiv. Reguleringen innebærer at pensjonene justeres ned 0,75% av årets lønnsutvikling.

I 2016 slo imidlertid den økonomiske utviklingen til med en negativ reallønn. Med underreguleringen av pensjonene slo dette ut spesielt negativt for pensjonistene. Denne negative trenden startet allerede i 2015 – selv om reallønna gikk i pluss for lønnstakerne. Det er forventet at også 2017 vil komme ut med negativ reallønnsvekst for pensjonistene – selv om reallønna for lønnsmottakerne også da er forventet å gå i pluss.

Dette er rett og slett blodig urettferdig, men denne utviklingen kan endres. Det er kun Stortinget som kan gjøre noe med det. Derfor er det så viktig at vi pensjonister gjør felles sak og hjelper politikerne med å se urettferdigheten.

Asbjørn mener at jeg bare kunne oppfordre pensjonistene til å stemme på SV og Frp. Dette er hinsides all fornuft slik jeg ser det. SV var imot pensjonsforliket i 2015. Likevel valgte de å legge lokk på saken da de kom i regjering.

Når det gjelder Frp, er saken noe annerledes. Da Robert Eriksson satt som arbeidsminister i Solbergregjeringen, uttalte han at man skulle ta tak i underreguleringen av pensjonene. Det som så skjedde, var at han plutselig forsvant ut av regjeringen, og siden har vi ikke hørt et pip om saken fra Frp.

Erikssons arvtaker, Anniken Hauglie (H), uttalte da pensjonistorganisasjonene møtte henne i forbindelse med fjorårets pensjonsdrøftinger, at også pensjonistene må ta støyten i nedgangstider.

Et betimelig spørsmål blir da: Skal pensjonistene ha en negativ reallønnsutvikling når lønnstakerne får en positiv lønnsutvikling? Det er dette som er så urettferdig, og svaret må bli et rungende NEI!

Det som er viktig, er vel å få alle partiene til å forstå – og dermed gjøre noe med den urettferdige underreguleringen av pensjonene. Stortinget hadde ikke sett for seg den utviklingen vi har nå, men det kan gjøres noe med den. Og da er det spesielt viktig å få de store partiene på banen.

Det er derfor jeg sier at vi pensjonister er så mange at vi kan utgjøre en forskjell. Men da må vi ikke bare «sitte på ræva» og tro at andre gjør jobben for oss. Vi må benytte enhver anledning til å framsnakke denne saken. Det gjør vi ved å ta den opp i den enkeltes politiske parti, møte opp på valgmøter, skrive åpne brev både til partier og enkeltpolitikere (fortrinnsvis stortingskandidater), samt skrive innlegg i avisene.

Dersom mange nok gjør dette, vil vi kunne påvirke Stortinget til å endre praksis – sannsynligvis i tråd med det de folkevalgte mente da de innførte underreguleringen i 2015.

At man på sikt bør arbeide for å få tilbake forhandlingsretten i pensjonsoppgjørene, er en helt annen sak.

Hans Marschhäuser

Medlem av Utdanningsforbundets sentrale pensjonistutvalg