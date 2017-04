Byggeskikk og -uskikk i Levanger

Det har gått en til dels heftig meningsutveksling om tilbygget på den gamle rektorboligen – nå legesenter. Engasjementet er lett å forstå, samtidig som det hefter en del uvisshet ved hva som er «rett» og «galt» i det konkrete tilfellet. Det blir ikke bedre av at det skjer endringer i trossetningene på antikvarfaglig hold. Tidligere har det dominerende synet vært at en skal unngå å kopiere eldre stilarter, og la moderniteten sette sitt eget stempel på det offentlige rommet. Nå ser det derimot ut til å være god latin å kopiere – formodentlig med en viss forsiktighet.

Har vi eksempler på disse ulike måtene å forholde seg på, i Levanger?

Først et bilde av selveste corpus delicti – forbrytelsens gjenstand. Her er det åpenbart at en slags modernitet som virker svært brutal i forhold til den gamle sveitservillaen, har fått fritt spillerom.

Da Festiviteten skulle restaureres i 1992, ble det enighet om at bygget skulle føres tilbake til opprinnelig utseende. Her er det «museale» resultatet. Det kan menes mye om hvorvidt det er «fint» å spikre på dekor av finér...

Sparebanken fikk plassproblemer etter fusjon med to andre lokale sparebanker i 1976, og åpnet i 1978 sitt nybygg vegg i vegg med gammelbanken. Den gamle bankbygningen er et monumentalbygg som viser at byen og banken hadde en klar forestilling om at her var det snakk om en virkelig BY, og at banken hadde en spesielt viktig funksjon i byen.

Det nye bygget har fått overført enkelte elementer fra det gamle: avrundete hjørner, samme takvinkel, hvit farge og bruk av mur.

Her er det altså et markert slektskap mellom bygningene, men de tilhører hver sin generasjon likevel; det nye er klart moderne.

(Legg forresten merke til den antikke tempelfasaden som er innlemmet i toppen av gammelbanken! Det samme finnes igjen over inngangsdøra til folkeskolebygget i sentrum...)

Selv er jeg ikke i tvil om hva jeg foretrekker, men ettersom mitt følelsesliv er etter måten uinteressant for de aller fleste, lar jeg det være med dette.

Lasse H. Takle