Vi må utvikle oss, og det koster penger

En jeg kjenner fortalte meg her om dagen at han trodde det hadde være en flykapring på Værnes. Han hadde sett førstesida i Trønder-Avisa, et «buskbilde» av et fly på rullebanen og noen passasjerer som ikke var lett å identifisere.

Det var ikke fullt så dramatisk. En videregående skole i fylket fikk slik oppmerksomhet fordi de tok sine ansatte med seg på en tur som både «er ment å skape samhold mellom alle ansatte, og gi faglig utvikling», for å sitere skolens rektor.

I ettertid har avisa på Steinkjer fått en del pepper for dette oppslaget. Saken diskuteres rundt om på arbeidsplassene. De som har sterke meninger om avisas prioritering skal få fortsette med det. Jeg har lyst til å ta tak i en annens side av saken.

Nødvendighet. De fleste arbeidsplasser jeg kjenner er opptatt av å gi sine ansatte utviklingsmuligheter. Å vise denne viljen i praksis er også nødvendig for å sikre seg de hoder og hender man ønsker å rekruttere. Derfor satses det mye på kompetanseutvikling, innenfor både privat næringsliv og i offentlig sektor. Bedriftene ønsker seg ansatte som er i utvikling. Medarbeiderne ønsker seg arbeidsgivere som gir dem utviklings- og karrieremuligheter. Skoleverkets viktigste oppgave er å sørge for å gi elever og studenter et best mulig grunnlag til å gå videre i livet. Skal de makte det må skolene også ha dugelige medarbeidere. Lærere og andre tilsatte må settes i stand til å utføre en god jobb. Jeg tror de fleste skjønner det.

Også i avisene stilles det stadig større krav til den enkelte. Mitt ønske er at mine medarbeidere lærer seg noe nytt hver eneste dag. Det er bare gjennom å bli bedre og bedre at vi vil være i stand til å møte framtida. Mange vil kjenne seg igjen i dette. Det som er vanskelig er å finne oppskriften som virker.

Det koster. All opplæring og bygging av bedriftskultur kan ikke foregå innomhus. Noen ganger er det riktig å delta på eksterne kurs. Andre ganger velger vi å legge inn elementer av det sosiale, i tillegg til selve kompetanseutviklingen.

Sånt koster penger. Ei helg på journalistenes Hellkonferanse har vel omtrent den samme prislappen som en ukestur i sørligere strøk i mellomsesongen. Som leder og arbeidsgiver synes jeg det er verdt det, fordi det gir meg bedre og mer motiverte medarbeidere.