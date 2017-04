Avstand til sykehjem 1 - 3 km eller 10 - 30 km?

Den såkalte eldrebølgen er ikke bare en bølge, men en permanent heving av vannstanden.

Takket være levestandarden i Norge, har levealderen økt jamt og trutt,

Og langt flere enn tidligere vil bli gamle. Men så kommer rekninga.

Det er jo bare en utsettelse, dette at gjennomsnittlig levealder går opp,

Ingen lever evig, vi dauer alle sammen til slutt, uansett hvor gamle vi blir.

Det betyr bare at antallet som trenger pleie og omsorg til slutt -stabiliserer seg på et høyere tall.

Det har vært for lett å få hjelp i Verdal kommune. Det skal det bli slutt på.

Jeg liker ikke å høre at nå må vi senke forventingene.

Jeg aksepterer ikke at det blir for dyrt å garantere en trygg og verdig alderdom fordi vi blir for mange eldre.

Politikere snakker om et handlingsrom i forkant av eldre-bølgen, de snakker om et handlingsrom som må brukes til omstilling. De vil ha oss til å tru at velferdsstaten står for fall.

Men rike pasienter og rike pårørende vil sette av penger så de kan å kjøpe seg og sine inn på private sykehjem og sikre seg og sine en verdig og trygg alderdom.

Resten må senke forventingene og pårørende må innstille seg på å yte mer omfattende omsorg for sine.

Dette kan åpne et stort marked for private sykehjem og private omsorgstilbud.

De gamle klasseskillene vil bli grelle og tydelige.

Politikerne tør ikke å være ærlige.

De snakker om ny fordelingspolitikk , tidenes eldreløft.

De tør ikke si at skattene må økes.

De tør ikke si til generasjonen etter oss at de ikke kan bli dobbelt så rike som oss. Da vil ikke kommunene kunne å gi den tryggheten for en verdig alderdom dere forventer

at skattelette til de rikeste undergraver muligheten til å sikre alle eldre en trygg og verdig alderdom

Med dagens skattenivå vil kommunene bare klare å yte litt hjelp til mange,

mens de med omfattende pleie og omsorgsbehov vil lide sammen med sine pårørende.

Omfanget av demens.

Verdal kommune har ikke tall på antall personer med demensdiagnose. Helsedirektoratet antar nå at det er 78.000 med demens i Norge, og at tallet vil øke til 112.000 i 2030 og nesten fordobles fram til 2060 (200.000).

I dag vil det si at om lag 325.000 er pårørende til en dement person.

Overført til Verdal tilsier det 240 demente i dag og om lag 300 demente i 2030.

Er det rimelig at pårørende må ta hånd om 200 demente, mens bare 40 vil få tilbud om særskilt tilrettelagt bolig i helsebygget?

Med 300 demente i Verdal i 2030 vil vi ha behov for minst

75-80 sykehjemsplasser bare til demente

90 plasser dedikert for demente som ennå kan klare seg i bofellesskap med heldøgns omsorg.

Demens er ikke en naturlig del av alderdommen, det er en sykdom. Om kommunen skal bygge opp kapasitet slik at 90 demente i 2030 skal kunne få tilbud om bofellesskap særskilt tilrettelagt for demente, trengs det 50 plasser i tillegg.

En investering på 150 mill i tillegg til de 430 mill som nå ligger på bordet.

Hvor mange skal få hjelp?

Hva vil det koste i investeringer og driftsutgifter å møte behovet i nær framtid?

Hva er totalbehovet for antall døgnbemanna omsorgsplasser?

Hva er tilstrekkelig nivå - tilstrekkelig dekning av behov?

Hvor mye hjelp skal vi kunne forvente i framtida, hjelp som er skattebaserte fellesløsninger?

Kommunen senka i fjor ambisjonen og aksepterte på eldres vegne at færre skal få hjelp,

at totaldekningen på antall heldøgns omsorgsplasser faller og faller fram mot 2025,til langt under nasjonal norm. Om kommunen skal komme opp på det sentrale myndigheter anser som nasjonal norm, snakker vi om ny investering på 400 mill knappe 5 år etter at helsehuset står ferdig.

Behov. Sjøl om levealderen stiger, veit vi at det er store forskjeller. En mannlig industriarbeider lever i gjennomsnitt 5-6 år kortere enn gjennomsnittet for alle menn, som er om lag 81 år.

Dvs at mange industriarbeidere dør før de når 80 år. Verdal er en industriarbeiderkommune

og da er det lite tillitsvekkende at de ansvarlige for helse og omsorgssektoren snakker om at kommunen har god tid, fordi aldersgruppa 80+ først øker kraftig etter 2020.

Fakta er at aldersgruppa 70-79 år er i kraftig vekst allerede i dag.

For 7 år sida var gruppa på 802 personer, til neste år 1346 og innen 2022 over 1600.

Har ikke denne gruppa krav på trygghet om verdig alderdom og avslutning på livet?

Med 1158 i aldersgruppa 80+, og nasjonal norm trenger Verdal en kapasitet på 312 sykehjemsplasser / heldøgns omsorgsplasser i 2030. Etter nedlegginga av Øbh og Vbh og omlegging til ett senter, mangler Verdal over 180 sykehjemsplasser / heldøgns omsorgsplasser.

Hvis vi bruker 430 mill kr. til å erstatte dagens 89 sykehjemsplasser + 18 heldøgnsomsorgsplasser med 130 nye plasser, øker kapasitet kun med 22 plasser

og da må vi investere ytterligere 5-600 mill kr. innen 2030 for å møte behovet.

Hvorfor ikke si det som det er?

Hvorfor legge opp til å bli overrasket over nye opplysninger om behovet om 5 år?

Sentralisering. Å sentralisere kommunens eldreomsorg i ett gigantkompleks,

er å gå tilbake til de gamle institusjonene. Det blir sagt at forslaget betyr å overføre moderne løsninger til Verdal. Men stemmer det?

Store deler av byen Trondheim kan plasseres på et område fra Verdal havn og opp til Hagasvingen. Trondheim har 24 sykehjem og 4 helsebygg, mens Verdal planlegger for ett bygg.

Mens innbyggerne i Trondheim kan velge sykehjem 1-3 km fra bosted med utbygd kollektiv transport for de pårørende, vil avstanden for oss som ikke har solgt hus og heim og flytta på Øra bli i 1-3 mil, ikke 1-3 km.

Sett fra kun økonomisk ståsted, vil nok sentralisering være forlokkende, men sett fra et etisk, moralsk og menneskelig ståsted skaper planen om gigantinstitusjon engstelse og utrygghet.

Hva er alternativet?

Fortsatt bruk av Ørmelen bo og helsetun og Verdal bo og helsetun, med nødvendig vedlikehold burde bygningene kunne fungere som sykehjem i kanskje 20 år til?

Bygging av et mindre helsebygg i tilknytning til Verdal bo og helsetun for korttidsopphold for rehabilitering, avlastning og øyeblikkelig hjelp. Og kanskje en mindre avdeling dedikert for demente.

Ombygging av trygghetsboligene i tilknytning til Ørmelen bo og helsetun til bofellesskap for demente med heldøgns tjenester.

Revurdering av Vuku bo og helsetun med nødvendige tiltak bygningsmessig og bemanningsmessig slik at det kan fungere som et fullverdig helse og omsorgssenter.

Tilsvarende utredninger med tanke på å etablere lokale helse og omsorgssenter

For eksempel på Stiklestad, Leksdal, Ness og Vinne.

Hvorfor får vi ikke være med på å diskutere alternativ?

Sjøl har jeg tenkt å daue med sko på, på tur i fjellet, men en veit jo aldri åssen det går.

Hvorfor nektes kommunestyret debatten om alternative veivalg?

Vi ønsker å være med på veivalget.

Det angår oss i høyeste grad.

Der er tross alt vår alderdom det er snakk om.