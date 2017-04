Mens Trønder-Avisa prøver å innbille oss at det går rakt til helvete, så bygger Høyre/FrP-regjeringen en «highway to Hell» – på E6 i Nord-Trøndelag.

Trønder-Avisas forside den 6. april, «null kroner til vei i Nord-Trøndelag i Nasjonal transportplan (NTP) de neste seks årene», er kjærkommen for røde gråtekoner i Stortingets transportkomité som hittil har blitt gjort arbeidsledige under Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister, men ikke opplysende.

I denne lidelsesfulle tid får vi E6 Ranheim–Værnes og Kvithammer–Åsen bygd ut av det statlige veiselskapet Nye Veier (42,5 km), Trønderbanen og Meråkerbanen blir modernisert og elektrifisert (200 km), Stortinget har godkjent bompengesøknaden for Fv17 Dyrstad–Sprova–Malm (25 km), og det blir satt punktum for 30 års krangel om godsterminalen i Midt-Norge. Vi får også flere hundre millioner kroner til ras- og skredsikring, og til å forsterke broer som har vært for skjøre til å krysses av tungtransport, mange av dem i Trøndelag.

Dette har vært de viktigste sakene for trønderske politikere i hele min tid. Ingen av disse blir med i Trønder-Avisas kreative bokføring, fordi de enten går utenom NTP eller bokføres på andre fylker.

Vi har fått trekvart milliard til å planlegge E6 Åsen–Steinkjer (63,4 km), og til E14 Stjørdal–Meråker (52 km). Særlig E6 Åsen–Steinkjer er et prosjekt som vi hittil bare har levd i håpet om. Nå er vi et syvmilssteg nærmere.

Hvis man skal få penger til å bygge ut noe i første fase av NTP, så må prosjektet være planlagt og regulert. Hvilket prosjekt skulle det nå være?

Det eneste Trønder-Avisa greier å berettige sin harme over «småpenger til Nord-Trøndelag» på lederplass med, er E6 Selli–Asp. En strekning på 4 – fire – km som helst skulle ha vært ordnet i går, men hvor naturgudene ikke har spilt på lag.

Den gangen de rødgrønne feiret seg selv for sin rundkjøring på Mule og noen titalls km midtrekkverk, var det bare hornmusikken som manglet. Høyre/FrP-regjeringen leverer mer enn 380 km med vei og jernbane, ikke medregnet broer, svinger eller andre punktvise utbedringer, til Nord-Trøndelag.

Avisa Innherred fortjener således anerkjennelse for en mer sober dekning av samferdselspolitikk.

Erik Fløan

Leder i Høyres fylkestingsgruppe i Nord-Trøndelag