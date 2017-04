Savner fortsatt forklaring på dyr hytterenovasjon

I Innherred den 18. april har Geir Tore Leira fra Innherred Renovasjon (IR) sammen med sine kollegaer i Steinkjer kommune og i Midtre Namdal avfallsselskap et innlegg med overskriften: Forurenser skal betale.

Av innlegget forstår vi at det er hytteeierne som er forurensere. Det er oppsiktsvekkende og svært urimelig at renovasjonsselskapene kaller hyttefolket for forurensere av naturen. Innlegget er også interessant på den måten at her får vi presentert hva disse aktørene legger til grunn for blant annet drift og økonomi for hytterenovasjonen. Først noen fakta om hva hytterenovasjonen koster i kommunene der disse aktørene leverer denne tjenesten:

– Steinkjer kommune kr 740,- pr år

– Innherred Renovasjon kr 1365 pr år

– Midtre Namdal avfallsselskap kr 961,- / kr 688,-

De siste årene har Steinkjer kommune levert hytterenovasjon med betydelig overskudd, noe som medfører at årsavgiften er i underkant av kr 700,- når overskuddet er betalt tilbake om kort tid.

De aktuelle aktørene er enige om utfordringene i forbindelse med innhenting av hytteavfallet. Standarden på tjenesten er på samme nivå hva angår innsamling, transport og behandling. Hvorfor er da prisforskjellen så stor? Alle aktørene bedyrer at de legger selvkostprinsippet til grunn i avgiftsberegningen. Trass i like forutsetninger kommer altså aktørene ut med årlige avgifter som varierer svært mye.

Hytterenovasjonen er dobbel så dyr der IR har denne tjenesten sammenliknet med Steinkjer kommune og Midtre Namdal avfallsselskap. Som brukere og betalere av denne tjenesten, har hytteforeningene ved Vulusjøen og Tomtvatnet i Levanger stilt spørsmål om dette uten å få svar. IR driver renovasjonen i 10 kommuner, noe som skal gi stordriftsfordeler i forhold til driftskostnadene, men resultatet er nedslående sammenliknet med Steinkjer. Som interkommunalt selskap (IKS) har politikerne ikke nærhet til styringen av selskapet. Det kan virke som om krav til effektivitet og stram budsjettering er fraværende.

I Steinkjer er renovasjonsordningen kommunal med politisk styring, og med samme krav til effektivitet og budsjettering som for den øvrige kommunale tjenesteproduksjonen. Resultatet av dette gjenspeiles blant annet i nivået på avgiften for hytterenovasjonen.

Vi er kjent med at IR har inngått avtale om leie av ca 65-200 kvadratmeter lavbonitet skogsmark for oppstilling av kontainere. Den årlige leieprisen er satt til kr 7000,-. I tillegg kommer div. naturalytelser. Dette er en pris som ligger langt over prisen på de mest attraktive tomtearealene i pressområdene. Dette minner lite om god økonomistyring, men god avtale for grunneieren, og svært dårlig for hytteeierne som skal betale dette også. Hytteforeningene Vulusjølaget og Tomtvasslaget har i lengre tid stilt spørsmål om beregnede kostnader for hytterenovasjonen uten å få svar. Nå er saken klaget inn for Kontrollutvalget i Levanger kommune for behandling der.

Geir Tore Leira og de to andre lederne hevder at det er allerede 10 år siden at hytta tok igjen huset i gjennomsnittsstørrelse. Dette er ikke riktig for kommunene på Innherred. I en årrekke har Levanger kommune hatt en øvre tillatt arealgrense på 75 kvadratmeter (noen steder enda lavere) for hytter i fjellområdene. Nå er denne grensen hevet noe, men den ligger fortsatt mye lavere enn for en vanlig enebolig. Arealgrensen er bestemt i reguleringsplanene for hyttefeltene. At Innherred Renovasjon beregner årsavgiften for hytterenovasjonen ut fra betraktninger om at hyttene er på størrelse med vanlige eneboliger er svært urovekkende og direkte galt.

Vulusjølaget og Tomtvasslaget vil ha en hytterenovasjon som er godt tilpasset hytteeiernes ønsker og behov hva angår beliggenhet og utforming av oppsamlingspunktene. Den skal være effektiv og miljøvennlig, og til riktig pris. Det er god grunn til å anmode Innherred Renovasjon om fortsatt å samsnakke med kollegaene sine i Steinkjer kommune og i Midtre Namdal avfallsselskap for å få gode råd om effektiv drift av hytterenovasjonen.

Arne Dag Pettersen

Johannes Bremer

Vulusjølaget og Tomtvasslaget