«Det bør ikke bygges boliger på Rognhaugen»

Omkring sentrum lages det Reguleringsplaner for områder som skal fortettes. Vi har dårlige eksempler på dette på Gjemblekorsen og Byborg på Nesset hvor estetikk og bevaring av kulturlandskapet er fraværende, og hvor bygningene oppleves som invaderende fremmedelementer.

Rognhaugen på Nesset som ligger i et unikt naturskjønt kulturlandskap, regulert som LNF-område står nå for tur. Her ligger en villa som Nordbohus vil rive. Firmaet har søkt om å få bygge et boligkompleks på sju boenheter. Her skal hver kvadratmeter av tomta utnyttes for at prosjektet fra deres side skal gi mest mulig inntjening. Argumentet om fortetting overkjører her de grunnleggende verdibestemmelser som er vedtatt av Levangers politikere.

Vi leser i Kommunedelplan angående fortetting at i områder med Reguleringsplan og eldre byggeområder uten Reguleringsplan gjelder følgende hovedregler:

1. Estetisk vurdering knyttet til landskapstruktur, utbyggingsmønster, bygninger og samspill mellom disse skal inngå i alle fortettingsaker.

I tillfelle Rognhaugen blir det umulig å følge vedtatte regler med et boligkompleks, da dette bryter med områdets strøkkarakter.

2. Miljøkvalitet skal tilrettelegges ved å sikre nye grønne områder for opphold og lek.

Dette blir det ikke areal til på Rognhaugen.

3. Fysiske forhold skal sikres med gode trafikkløsninger.

I dette tilfelle snakker vi om økt bruk av gangfeltet som bilvei og en innkjørselsvei som kommer innpå Alstadhaugveien i en skarp sving på en uoversiktlig bakketopp.

Når Plan -og utviklingskomiteen(PUK) får denne saken til behandling ber jeg om at Rognhaugen vurderes som uegnet til fortetting i følge Kommunens retningslinjer.

Kjellrun Støp

Nessebygg