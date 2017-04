En brannbamse fra brannmennene

Lørdag morgen våknet jeg opp til det jeg vil betegne som en ordentlig gladsak på Innherreds nettsider. Brannmann Johan Eriksen og brannsjef Rigman Pents var avbildet sammen med glade barn som hadde fått hver sin bamse av brannmannskapet. På denne måten gjør brannkorpset sitt til å gi ungene som blir utsatt for ulykker eller branner noe annet å tenke på oppe i det som kan oppleves som både vondt og dramatisk.

Det var i utgangspunktet dramatisk nok det som lørdag morgen skjedde i Momarka i Levanger. Det var full utrykning etter at det kom varsel om røykutvikling i en enebolig i Momarka. Heldigvis endte dette godt. Men for de involverte, og særlig for Filip på tre år og William på fem år, var det nok sterke inntrykk når de starter lørdagen med brannbil på gårdsplassen og mye oppmerksomhet fra folk som så det som skjedde.

Skaper trygghet. Brannbamsen Bjørnis, som han heter, dukket opp hos brannkorpset i Trondheim for få år siden. De hadde fått ideen fra Sverige. Bjørnis ble adoptert her på Innherred for vel ett år siden, og nå er brannbamsen på plass i alle utrykningsbilene. Brannfolkene tar han også med seg på besøk i barnehagene rundt omkring, og bruker bamsen som en døråpner når de forteller ungene om brann, brannsikkerhet og slike spørsmål. De viktigste oppgaven til Bjørnis er å møte barnas behov for omsorg og trygghet ved branner og ulykker.

Tar ansvar. Jeg ble litt rørt og veldig glad over bildet av maskuline brannmenn med bamser. Dette er et godt eksempel på at våre brannkorps tar ansvar ut over det vi kan forvente av dem. Strengt tatt hadde det vært lett for dem å si at de har nok med å slukke branner og rydde opp etter ulykker. Å roe ned de involverte får noen andre, helst helsevesenet, ta seg av.

Men nei, det gjør de ikke. Og det fortjener vårt brannvesen både honnør og gode ord for, synes jeg. Vi kan alle tenke oss hva en sånn oppmerksomhet kan bety for de minste etter at de har vært utsatt for noe som setter seg på minnet. Da gjør det sikkert godt å få tankene over på noe annet i form av seg en bamse å kose med, en bamse som de kjenner igjen fra et besøk i barnehagen eller småskolen. Så all ære til brannbamsen Bjørnis og våre brannfolk.

(Dagens leder i Innherred 25. april 2017)