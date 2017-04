Nord-Trøndelags verste vei?

Fylkesveg 125, Jamtvegen, som går fra Brusve bru og ut til Okkenhaugvegen med påkjøring til E 6, er etter undertegnedes mening Nord-Trøndelags verste veg. Ja, den er verre enn gårdsvegen opp til gården til min svoger i Mosvik.

Et innlegg og reportasje i avisa Innherred i fjor skulle være en påminnelse for å få gjort noe, likeså et veivedlikeholdsforslag i fylkesstyret fra FrP, men det ble nedstemt med begrunnelse at vegen ikke sto på prioriteringslisten.

Nå vet man at denne vegen skal asfalteres til våren eller sommeren, men asfaltering er bare plaster på såret, fordi det trengs et skikkelig grunnarbeid med grunnforholdene, da vegen per dato knapt er kjørbar for to møtende biler. Jordforholdene ja, store deler av vegen holder på å gå i oppløsning, det er lange sprekker i vegen, vegen siver ut i de nærmeste åkrene, jordsmonnet rives opp fra grunnen, vegvesenet hat satt opp varselskilt på to plasser og her skal biler, traktorer, barnevogner og gående og syklende ferdes?

At man får seg til å si at vegen ikke står på prioriteringslisten over veger som må oppgraderes/ repareres er helt uforståelig, og hvilket gangsyn har disse folkene for veivedlikehold som ikke vil gjøre noe med Nord-Trøndelags verste veg. Hva eller hvem tar ansvar hvis det dessverre skulle skje en eller annen ulykke som en følge av tilstanden til fylkesveg 125, fylket eller Levanger kommune?

Hvis man vil slippe slike ubehagelige spørsmål og påpekninger, så må noen gjøre noe nå, ikke bare med asfalt, men et grundig grunnarbeid.

Denne vegen er en gjennomfartsveg med trailere, traktorer og vanlig privatbiler, men denne vegen er ikke per dato dimensjonert for to passerende biler fra Ole Viigs mot Okkenhaugvegen. Dette er en fylkesveg, nummer 125, og Statens Vegvesen er blitt informert per telefonnummer 175 om vegens beskaffenhet, men det spiller ingen rolle om det er en fylkesveg eller kommunal veg, noen må gjøre noe, nå.

Levanger FrP