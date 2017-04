Verdal kommunes reaksjon på Fylkeslegens foreløpige tilsynsrapport

Verdal kommune ble i slutten av mars pålagt tilsyn av Fylkeslegen etter bekymrings-meldinger og klager fra pensjonistforeninger, enkeltpersoner og ikke minst en rekke innlegg i lokalpressen om klanderverdige forhold i eldreomsorgen i kommunen. Både politikere og administrasjon har så langt vist fullstendig mangel på innsikt og selvkritikk. Reaksjonen har vært et massivt forsvar og bortforklaringer.

Etter at Fylkeslegens foreløpige rapport foreligger, føyer reaksjonene seg inn i samme mønster. I Trønderavisa 20/4 sier ordfører Iversen: «Det ligger viktig læring i dette (tilsynsbesøket) både for tilsynsmyndighetene og kommunen». Jeg tror neppe Fylkeslegen gjennomførte dette besøket for å lære mer om gjennomføring av tilsyn. Dette er imidlertid en snedig måte å få fokus bort fra det faktum at kommunen ble pålagt et tilsynsbesøk.

Videre sier Iversen: «Jeg synes det er veldig bra at det ikke har skjedd kritikkverdige forhold med langtidsplasser i 2016». Lovbruddet som Fylkeslegen formulerte, som ikke gjelder et enkeltbrudd men mye alvorligere, et systembrudd, omhandler nettopp at «kommunen ikke har systemer som forhindrer at det er fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem». Etter det som kommer fram i et annet innlegg i (Innherred 22/11) må administrasjonen faktisk få hjelp fra Fylkesmannen til å forstå hva lovbruddet innebærer!

Iversen mener også at det er for tidlig å føre tilsyn på en forskrift som ble innført 1. januar 2017. Realiteten er at tilsynsbesøket ble gjennomført med bakgrunn i 5 helselover og 6 forskrifter. Lovbruddet som Fylkesmannen formulerte er i forhold til myndighetskrav i 2 lover og 2 forskrifter. Om den reviderte forskrifta som Iversen nevner, presiserer Fylkesmannen: «Ny forskrift innebærer ingen realitetsendring, men utdyper virksomhetens plikt til internkontroll/styringssystem». Derfor var det neppe en nylig revidert forskrift som førte til alle merknadene og det påviste lovbruddet.

Det er trist at kommunens første reaksjon etter et slikt tilsyn er å påvise såkalte faktafeil og misforståelser og benytte kjent avledningstaktikk. Kommunen bør heller være glad for at tilsynet peker på en rekke tiltak som vil løfte eldreomsorgen i Verdal mange hakk.

Kjell Aarstad