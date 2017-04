La Stekke Kafé bestå!

Vi er mange som husker med glede da Fløytarvegen nr. 1 og nr. 3 ble bygd. Stekke var noe nytt. Et bofellesskap med leiligheter, kafé, treningssal, legesenter og rehabiliteringsavdeling.

Glade brukere som søkte og fikk tildelt leilighet, som de betalte husleie for til Verdal kommune. Det var to treningsleiligheter og tre store leiligheter for par.

Stekke kafé betyr mye for oss som bor i nærmiljøet. Her kan vi spise middag og delta på kurs og aktiviteter på ettermiddags og kveldstid. Vi får et sosialt nettverk og slipper å sitte alene. Dette kan beboerne på Stekke 1 og 3 også være med på, trivsel og vennskap bygges.

Kjøkkenpersonalet bringer mat til oss når vi ikke klarer å gå til kaféen. De ordner også diett-mat til oss når vi sier ifra 1-2 dager på forhånd. Lærlingebedriften er helt unik i miljøet og MÅ BESTÅ! Flyktninger/innvandrere som har arbeidstrening, lærer norsk språk og kultur. De er ressurser i lærlingebedriftene. De tilrettelegger og hjelper til. Vi blir venner med dem, også privat, og lærer mye om deres kultur.

Skolebedriften ved Verdal videregående skole «Spre glede», har gjort avtale med kulturkontoret som ordner med artister av høy kvalitet til å underholde gjennom midler fra «Den kulturelle spaserstokk», bl.a. med konserter, sang og musikk med dansere.

Ungdommene har ordnet velværetilbud, tacoaften, bingo m.m. Vi er svært glad for dette tiltaket og vil gjerne at de fortsetter.

Ungdommene baker og koker kaffe som vi får kjøpe. De setter seg ned med oss og prater og hjelper oss. Vi forteller om gamle dager, og hva vi gjorde i ungdommen.

Kaféen brukes til møter, generalforsamlinger, undervisning, kurs, selskaper, julebord, feiring av bursdager, kortspill m.m.

Stekke kafe er et møtested, her bygges sosiale nettverk mellom generasjoner og kulturer, her spiser vi sammen og vennskap opprettes.

Verdal kommune, kom til fornuft! La kaféen og lærlingebedriften bestå!

Kommunen har flere ledige lokaliteter som kantas i bruk til de gruppene det snakkes om, som skal ha tilhold i Stekke kafé sine lokaler. Kommunen får penger for hver lærling. Til hva og hvor brukes disse?

Et nytt helsehus skal bygges. Hva skal dette inneholde? Blir det kanskje plass for tilrettelagte aktiviteter for ulike målgrupper som det sto i brevet til beboerne på Stekke 1 og 3 datert 23.03.2017.

Pårørende fikk ikke tilsendt dette brevet, heller ikke beboerne eller pårørende som bor i nærmiljøet.

Vi stiller spørsmål om kommunen har kompetente fagfolk innen eldreomsorg på topp-plan og med erfaring i evaluering av det som allerede finnes og som fungerer svært bra (eks. Stekke og lærlingebedriften).

Karin-Norena Strand, Jorun Aksnes, Nella Pedersen, Elisabet Voll, Birger Aakerhus, Inger Bjørsmo