Virkeligheten blir opplevd forskjellig

Det var et viktig spørsmål som stortingsrepresentant Arild Grande i går onsdag tok opp med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortingets spørretime: «Økende bruk av innleid og utenlandsk arbeidskraft setter press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Fra ansatte ved Kværner Verdal AS får vi høre at utleiebransjen setter standarden for resten av bransjen. Fra andre steder hører vi om eksempler på konstruerte 'tariffavtaler' for å omgå begrensninger i arbeidsmiljøloven om innleie og arbeidstid. Dette øker faren for sosial dumping og svekkelse av arbeidstakeres rettigheter. Hvorfor har ikke regjeringen gjort noe for å møte disse problemene?»

Her kan du lese mer om saken, om spørsmålet som Arild Grande stilte i spørretimen, og svaret fra statsråd Anniken Hauglie.

Ulikt ståsted. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant reiste spørsmålet på oppfordring fra verkstedklubben ved Kværner Verdal. De ansatte frykter at endringene de ser i arbeidslivet kan sette deres arbeidsplasser i fare fordi konkurranseevnen svekkes. Myndighetene gjør ikke nok for hindre en uheldig utvikling. Heller tvert imot, skal vi tro de fagorganiserte. Et synspunkt som også Arild Grande forfektet i sin meningsutveksling med statsråden.

Arbeidsministeren fra Høyre forsvarer regjeringen, og mener den har gjort mye for å bekjempe useriøse og ulovlige forhold i arbeidslivet. Regjeringen har riktignok lempet på bestemmelsene for midlertidige ansettelser, men Hauglie sa at man ikke måtte legge i det at regjeringen mener det er positivt med flere midlertidige stillinger. Hun var også enig i at innleie av arbeidskraft var uheldig i noen bransjer. Hun lovte tiltak for å få til bedre løsninger enn vi har i dag.

Vil bli diskutert. Ståstedene er ulike, og virkelighetsoppfatningen er opplagt forskjellig. Dette er en sak vi kommer til å høre mer om framover. Fagbevegelsen vil legge mer og mer trykk på spørsmålet framover. Da er det interessant å registrere at statsråden kan oppfattes som at hun angrer på noe av liberaliseringen på arbeidslivsområdet de blåblå har gjennomført. Hauglies svar kan tolkes som innrømmelser på at noe har gått for langt, og at det er behov for å stramme inn igjen. Hun har åpenbart en annen retorikk enn sin forgjenger, verdalingen Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Også det er en interessant observasjon.

(Dagens leder i Innherred 27. april 2017)