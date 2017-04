Høyrepopulisme

Vi har det siste året sett at høyrepopulismen vokser stort rundt om i verden. Med først Brexit i Storbritannia av de konservatives vilje og noen måneder senere blir den høyreekstreme Donald Trump valgt til president i USA. En mann med et kvinnesyn verden ikke har sett maken til og med samme syn på muslimer og andre minoriteter. Altså, de som ikke er som han.

Trump ble valgt gjennom et demokrati, det må vi ikke glemme. Men hvordan kan en mann som Trump bli valgt som president? Vil det samme skje i Frankrike nå i Mai? Stemmer franskmennene på Marine Le Pen? Ikke minst: hvordan kan vi forhindre at denne trenden sprer seg til resten av Europa og Norge?

I USA er det store forskjeller mellom folk. De store og mektige mennene som Trump spiller på folkets frykt og fremmedhat. I USA har hvilken bakgrunn du har alt å si. Hvor du bor, hvem som er foreldrene dine og hvor mye de tjener. Hvilken hudfarge du har og hvilket kjønn du er og vil være, har en så stor betydning at vi som lever i velferdsstaten Norge ikke en gang kan se det for oss. I USA har de ikke de samme sosiale og økonomiske trygghetene som vi har i Norge. Det er et samfunn som er bygd opp slik at de som har mye skal få enda mer og de som har lite skal få enda mindre.

Det Demokratiske partiet har sittet i to perioder og gitt løfter om framgang, men mange amerikanere opplever ingen framgang. Derfor velger mange amerikanere å stemme på en mann som sitter på toppen av Capitol Hill og kaller seg en «del av folket». De velger noen som er annerledes. De velger en mann som lover «enkle» løsninger på store problemer. Nå må vi huske at det ikke alltid er de enkle løsningene som løser de største og vanskeligste problemene.

Hva skal vi gjøre for at det samme ikke skjer her i Norge? At vi får beholde den samme tryggheten i velferdsstaten vår som vi har i dag. At vi i likhet med amerikaneren ikke skal bli like avhengig av hvor mye vi har i lommeboken. Hva skal vi gjøre for at høyrepopulismen ikke skal skje i Norge? Jo, vi må spre kunnskap. Kunnskap om at det er fellesskapet som har bygget det fantastiske samfunnet vi har i Norge i dag. Ikke en mann. Som Arbeiderpartiet sier er det de store utfordringene vi løser best i fellesskap. I fellesskapet skal vi stå imot høyrepopulismen.

Tonje Sandnes

Internasjonal ansvarlig Nord-Trøndelag AUF