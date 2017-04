Hva ble sagt på folkemøtet om kulturarenaer i Levanger?

I et innlegg i Innherred 20. april etterlyser Per Anker Johansen et fyldig avisreferat fra folkemøtet om kulturarenaer på Levanger bibliotek før påske. Underforstått er dette noe han mener å rette opp med sin egen beskrivelse av møtet.

Jeg deltok på det samme møtet og etter å ha lest innlegget må jeg si at vi har ganske ulik oppfatning av hva som skjedde. Dette kan være av interesse for de som selv ikke var til stede. Per Anker Johansen er en samfunnsengasjert debattant og må gjerne fortsette å mene at Festiviteten utgjør det beste alternativet for framtidig kulturhus i Levanger, men å ta dette folkemøtet til inntekt for et slikt syn er mer enn tvilsomt.

Jeg opplevde at det ble gitt en klar støtte til det foreliggende plandokumentet som også ble positivt omtalt av konsulent Håndlykken. Det trengs selvfølgelig en videre utredning og bearbeiding av planene før det kan fattes beslutninger, men møtet avdekket ingen alvorlige motargument eller hindringer for å utvikle Vaskeriet på havna til et funksjonelt kulturhus som holder teaterfaglige mål.

Johansen referer til spesialkonsulenten med følgende sitat «Han var dessuten meget klar på at en eller annen form for næring måtte på plass før man eventuelt gikk i gang med storstilt kulturutbygging på havna» Det jeg hørte var en anbefaling om at dersom man ønsker samdrift med hotellnæring, så bør plan for dette være på plass før en starter utbygging.

Når Johansen sier «Konsulent Håndlykken helte kaldt blod i mine årer» så tillater jeg meg å antyde at den opplevelsen kan skyldes at blodet i denne saken var en smule nedkjølt allerede før møtet

Jeg forlot møtet med en styrket opplevelse av at rapporten «Den kulturelle tråd» er en god veiviser når våre politikere skal føre Levanger fra utredning til handling i saken om et etterlengtet kulturhus.

Rolf Pettersen