Må vi leve med terror?

Kriminalitet, stoffmisbruk og volds- ideologi inspirert av Islamsk Stat er blandet sammen i en ubehagelig cocktail.

Stoffer og alkohol ble konsumert av det belgisk-franske nettverk, som sto bak terrorangrepene i Brussel og Paris. Også terroristen i Berlin gikk på stoffer.

Når terrorisme rammer en gågate i Stockholm. Westminster i London og et julemarked i Berlin skaper det stor frykt og intens media- oppmerksomhet.

Alle stiller seg spørsmålet: Hvem er disse terrorister, og hva ønsker de å oppnå?

Politiet klargjør nye mønstre, og nye teorier oppstår blant folk i Europa.

Angrepet i Berlin den 19. desember 2016, hvor en avist asylsøker kaprer en lastebil. Kjørte bilen inn i et julemarked og drepte 12 mennesker, ble straks knyttet sammen med flyktninge- krisen i 2015.

Gjerningsmannen i Stockholm som stjal en lastebil i sentrum og drepte fire før han krasjet inn i et varemagasin, var også avist asylsøker.

Dette har ført til teorien om at aviste asylsøkere kanskje er en gruppe som fostrer terrorister.

Gjerningsmannen i Stockholm var fra Usbekistan og da gjerningsmannen i St. Petersburgs undergrunnsbane var fra Kirgisistan rettes nå oppmerksomheten mot Sentralasia som et nytt område hvor terrorister rekrutteres fra.

Det brutale angrepet med en lastebil i Nice den 14. juli 2016, hvor 85 mennesker ble drept har mann i ettertid funnet ut at gjerningsmannen nylig hadde vist interesse for jihad-inspirert vold.

På bakgrunn av dette har man konstantert at radikalisering kan skje bare på noen uker.

Det er naturlig at det reises spørsmål og teorier. Men vi må dessverre konstantere at det ikke finnes enkle forklaringer, eller hvordan dette kan løses.

Flyktninge-krisen i 2015 er gjort ansvarlig for den økede terrortrussel, men det er få flyktninger fra 2015 som har vært involvert i terrorangrep i Europa. Noen er involvert i terror i Europa, men flere er stoppet på grensene da politiet hadde mistanke om terrorisme, men dette er ikke mange.

Det finnes eksempler på at terrorister er kommet inn i EU under dekke av å være flyktninger. Men de 14 som ble arrestert etter terrorangrepet i Paris var EU – borgere som enten hadde konvertert eller reist til Syria for å kjempe sammen med IS, og senere blandet seg med flyktninger som reiste tilbake til Europa.

Alle disse var kjent av Europol og det franske politi, men allikevel??

Gjerningsmannen i Berlin var kommet til EU i 2011 og hadde vært overvåket i Tyskland, hvor politiet i lange perioder avlyttet hans telefon og flere ganger arrestert ham som kriminell stoffmisbruker og som handlet med stoffer.

Til tross for at han hadde kontakter med et IS sympatiserende nettverk i Tyskland ble han sluppet fri etter en tid.

Det viser seg at kriminalitet stoffmisbruk og ideologi inspirert av IS er blandet sammen i denne og flere av terroristene i Europa.

Det merkelige er at hos IS hvor alkohol, stoffer er strengt forbudt ser de gjennom fingrene, bare de får noen til å drepe vanntro.

Politi og etterretningsmyndigheter har en meget vanskelig oppgave.

Asbjørn D.K. Eklo