«Levanger brygge vil ikke løfte bomiljøet»

Vi har ventet på utbyggingsplaner for vår nabotomt mot sjøen. Slik den ligger i dag, løfter og beriker den ikke bomiljøet, tvert imot.

Nå foreligger planene, etter behandling på fylkesplan, kommuneadministrativt og politisk i PUK.

Vi har levert våre bemerkninger som naboer.

Av disse framgår at vi føler oss gjemt og glemt bak en høy vegg som blir stående mellom vårt bygg og havna/sjøen.

Igjen ser vi at høydene i planprosjektet ikke tar hensyn til bakenforliggende bebyggelse.

Her tas kun hensyn til utbyggernes og prosjektets lønnsomhet.

Det er helt legitimt at utbyggerne vil tjene penger. Det er heller et spørsmål om hvor stor avanse som skal beregnes.

Vi protesterer mot forslaget om byggenes høyder slik de foreslåes og vises på tegningsgrunnlaget.

På to av byggene mot SØ/SV er angitt gesimshøyde cote +21,45.

Vårt bygg, Sagas Hall har gesimshøyde cote +16.2. , 5 m lavere.

Byggene som kommer mot oss, mellom vår eiendom og sjøkant, vil bli over 5 m høyere enn vårt 4-etasjes boligbygg.

12 stk. leiligheter i vårt boligbygg, får denne høye stengende veggen mellom sjøen og sine stuevinduer.

Grunnen til denne høydeforskjellen mellom vårt 4 etg. bygg, og de nye bygg, ligger i byggnormen «TEK 10 «som de nye bygg skal oppføres etter.

Denne normen krever mye høyere etasjehøyder både i næringsetasjer og i boligetasjer enn hva vi har i vårt bygg.

Så selve innplasseringen av byggene på tomta.

Nord-Trøndelag fylke har hatt saken til behandling, og funksjonslederen i fylket skriver at kvartalsstruktur er en vesentlig kvalitet som bør videreføres.

Dette betyr massive blokker rundt en indre gård over hele utbyggingsarealet. Dette vil fylle hele tomteområdet og stenge all utsikt for oss.

Vi ønsker den rekkeform som ark PKA viser i sitt forslag, med luft mellom byggene og en stor åpen plass mellom rekkene slik de er tegnet langs gateløpene mot øst og vest.

Hva byggformen kvartalsstruktur, har å si for byggenes høyder, kjenner vi ikke til, men vi har merket oss at fylkeskommunen i tidligere uttalelser, har uttrykt seg kritisk til høydene, dette med tanke på byggene bak. Norconsult har pekt på samme problematikk i sin behandling av prosjektet. De skriver at etasjeantall må vurderes og grunngis i forhold til omkringliggende bebyggelse.

Her har begge behandlere vært våkne! De ser galskapen og ivaretar bomiljøet for oss som allerede bor her.

De blokkene som er inntegnet mot syd i B.tr.1, må bygges lavest mulig. Dette fordi disse blokkene i dette byggetrinnet ligger nærmest vårt bygg, og er mye høyere en vårt bygg. Gesims på cote +21,45 . Vårt bygg med gesimshøyde cote + 16,2, ca 5 m lavere. Når b.trinn 2 kommer, vil vi gå ut fra at byggehøyden ikke vil bli redusert.

Dette betyr fullstendig stenging av vår utsikt mot havn og sjø.

Her tar utbyggerne seg til rette, og vi i Sagas Hall forventer at administrasjonen og politikerne i kommunen viser hvem som er premisseleverandører for hvordan et utbyggingsområde skal framstå.

Vi går ut fra at de i kommunen behandlende avdelinger i saken, ikke har vært på befaring og slik ikke har sett de farer som ligger i høydene mot eksisterende bebyggelse.

Blir de nye bygg mot vår eiendom oppført med de på tegningene påførte høyder, vil vi oppleve at 12 av våre leilighetshavere får sitt bomiljø nærmest rasert.

Et «biprodukt» av dette er og at ved framtidig salg, vil leilighetene falle sterkt i verdi.

Avslutningsvis vil vi påpeke at vi som allerede bor her, er glade for at området nå blir bebygget, beplantet og istandsatt til en ny bydel der mennesker i alle livets faser har anledning til å flytte inn og berike miljøet til glede for både nye og eldre beboere.

Styreleder, Sagas Hall Borettslag