Det som vi trodde var smalt ble bredt

Torsdag kveld var jeg sammen med 120 andre på Levanger bibliotek. Vi var der for å få høre mer om skogfinnenes historie. Med spennende innledere på plass, ble dette et svært interessant arrangement. Mange dro nok derfra den kvelden med et sterkt ønske om å viderefortelle historiene om et folk som i alle fall jeg bare hadde vage forestillinger om. Noen bestemte seg for å lære mer, og tok kanskje turen innom utlånsdisken før de dro heim igjen.

Nysgjerrige på skogfinnene 120 møtte på biblioteket for å høre på historier om skogfinnene.

I utgangspunktet skulle en tro at temaet som ble tatt var litt smalt, og at det ikke kom så mye folk. Men som sagt, 120 møtte opp på biblioteket for å høre mer om skogfinnene. Noe av det samme opplevde jeg forrige lørdag da temaet for en såkalt lørdagsmatine på Backlund Hotell var landet Armenia og folkemordet på den armenske befolkningen for 100 år siden. Her fant nesten 80 tilhørere vegen til arrangementet. De fulgte med stor interesse innledningen til Sven-Erik Rise, entusiasten som har satt seg godt inn i saken og skrevet bok om landet og folket i Kaukasus.

Bibliotekenes rolle. Dette var to ferske eksempler på et fenomen vi ser mer og mer av. Det er mange som tørster etter kunnskap og som gjerne stiller opp når de får muligheten til å lære noe nytt og spennende. Jeg synes det er verdt å framsnakke de som tar initiativ til slike samlinger. Dette er med og beriker tilværelsen for mange. Det er jeg ganske så sikker på.

I de større byene har vi etter hvert fått mange såkalte litteraturhus. Blant oss er det bibliotekene som tar den rollen. Og det gjør de på en fremragende måte. Det er et mylder av ulike aktiviteter som gjennom året foregår på bibliotekene, både i Verdal og Levanger. De er også flinke til å variere, mot ulike interesser og ulik alder. Dette gjør også hverdagen mer spennende for de ansatte. Torsdag var det utmerket møteledelse av to av bibliotekarene. De første ordet på stødig vis, og hadde satt seg veldig godt inn i temaet i forkant.

Mer av dette. Jeg har nok mange med meg når jeg ber om at dette må vi fortsette med. Når vi gang etter gang får bekreftet at det som vi trodde var smalt egentlig var ganske bredt, så er det bare fantasien som setter begrensninger for hvilke tema som appellerer til oss. Det er bare å kjøre på. Det er flere enn vi tror der ute som er lutter øre.

(Dagens leder i Innherred 29. april 2017)