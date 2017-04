Langt på 10 år

Sentralisering heter det, og gjennomføres i alle samfunnets enheter. Etter en runde med faglige utredninger skrives alltid fasiten dit. Noen mister slakteriet eller politistasjonen. Andre mister butikken eller skolen.

Ledelsen i Verdal kommune (og Levanger) er bekymret over at passkontoret sentraliseres til Steinkjer. Da må voksne verdalinger kjøre en time med bil til Steinkjer en gang hvert tiende år for å fornye passet sitt.

For skolebarn kan sentralisering bety at man må kjøre med buss en time til skolen sin i 1900 dager i løpet av et tiårig grunnskoleløp. Til ungdomsskolen kan det bli to timer hver dag.

Det er kanskje ikke de samme bekymringer over det. Men kreftene bak er nøyaktig de samme.

Bjørnar Aksnes