Ting kommer ikke av seg selv

Kamerater! 1 mai 2017, arbeidernes internasjonale kampdag, eller som Trygve Bratteli sa det i 1971: «Første mai er arbeidernes internasjonale frihetsdag. Det er den i de land arbeiderne kan feire vundne seire for friheten, og der de stiller nye oppgaver om større frihet. Men ikke minst tenker vi denne dag på dem som ingen frihet har, som kjemper for å vinne den.»

70 år etter at stortinget anerkjente 1 mai som offentlig høytidsdag, 82 år etter at 1 mai ble vedtatt som en offisiell flaggdag og 127 år etter at første 1 mai markering fant sted her i landet, er det etter min mening mer enn noen gang dette århundret viktig å markere 1 mai. Etter snart fire år med den blåeste regjering landet har hatt er det berettiget å si at nok er nok!

De siste årene har vi fått se at kamper vi trodde var vunnet for fellesskapet nå må kjempes på ny. Et anstendig arbeidsliv er ingen selvfølge, det må forsvares for å bevares. Regjeringens politikk gjør at ulikhetene øker, i stedet for kollektiv fornuft har de levert høyrevridd ufornuft. Skattekutt til de rikeste. Dårligere trygghet for jobb og i jobb for arbeidstakerne. En løsere tilknytning til arbeidslivet rammer én gruppe spesielt: ungdommen. Vår framtid, våre håpefulle. Retten til arbeid med en rettferdig fordeling av verdiskapningen, grådighetskultur versus kollektiv fornuft. Trygghet for arbeid og inntekt er ingen selvfølgelighet, på 20 år har det ikke blitt skapt så få jobber som nå, flere er i usikre arbeidsforhold enn før.

Gjennom trepartssamarbeid viste man både i 1992 gjennom solidaritetsalternativet og i 2008/09 ved finanskrisen at man kan motvirke økende arbeidsledighet, å skape nye jobber og ta vare på eksisterende arbeidsplasser. Men det krever at den til enhver tid sittende regjering bidrar med politikk som virker for å få ned arbeidsledigheten, hvor har nåværende regjering vært når man ikke har benyttet dette samarbeidet? Vi vet det virker, det viser historien, virker regjeringens skattekutt til de som har nok fra før, er det skapt mange nye jobber? Arbeidslivets organisasjoner har tatt sitt ansvar, har regjeringen gjort det?

Høyresidens politiske retorikk som mer og mer skaper oss og dem, meg og mitt, i stedet for VI, felleskapet, i et flerkulturelt samfunn. Hva må være på plass for at barna våre skal ha større likhet i muligheter, sosial status og trygghet? Hva kreves for at et lokalsamfunn skal være trygt og godt å bo i, leve i og livnære seg i? Er det hver for seg som nå skal være mantraet for det gode samfunn, eller skal VI nok en gang vise at det er gjennom felleskapet vi bygger et likeverdig, godt fungerende og trygt velferdssamfunn?

Årets valg blir viktig, Høyre og Fremskrittspartiet har mange planer for å selge vårt samfunns arvesølv. De vil privatisere og selge ut skogen, fisken, vannkraft, og viktig norsk industri. Vårt samfunns store og fornybare ressurser kan ende i utenlandske hender om regjeringen gjennomfører planene sine, hvilke inntekter blir da igjen til å opprettholde det velferdssamfunn vi kjenner i dag om regjeringen får virkeliggjøre planene?

Ting kommer ikke av seg selv. Det er bevisste politiske valg som ligger bak den norske samfunnsmodellen, det er politikk som avgjør om vi greier å ta vare på den. Vi trenger et samfunn der menneskene skal ha mer frihet, større trygghet, mer likestilling, rikere livsutfoldelse, ikke det samfunn som regjeringen skaper med mindre frihet, større utrygghet mindre likestilling og mindre livsutfoldelse. Kamerater, vi trenger Trygge jobber – nytt flertall!

Med ønske om en fin og verdig 1. mai markering.

Knut Johansson

Leder Verdal Arbeiderparti