Jeg har med stor interesse lest alle artikler om helse og omsorg i kommunen. Jeg er kjempeglad over å lese om engasjementet blant folket, samt underskriftskampanjen mot nedlegging av Stekke kafé.

Nå er det ikke bare de som bor på Stekke som bruker kafeen. Det er også mange som ikke bor der som bruker den. Hvis det er så at den må brukes til kontorer så er det ledige lokaler på gamle Minsaas kafé.

Når det gjelder sykehjemsplasser så er det i alle fall å begynne i feil ende hvis det gjelder å spare.

Er det slik at det nye teaterbygget blir litt dyrere enn planlagt? Det må være Verdals styggeste bygg. Det er svartbeisa også, så det kommer nok til å bli stående som et sorgens kapittel.

Når det gjelder innsparing, så hvorfor ikke begynne fra toppen for en gangs skyld. Jeg tror nemlig at folk flest er bedre tjent med at Stekke kafé forblir kafé og man heller bruker rådhuskantina til omlegging.

Det er noe som heter: En får lønn som fortjent. Det gjelder i hvert fall ikke for eldregenerasjonen vår. De har slitt og strevet for landet vårt. De har virkelig fortjent en trygg og verdig alderdom og sikker sykehjemsplass den dagen de har behov for det.

La oss håpe det blir mange flere i pensjonistforbundet. Dess flere vi er, dess sterkere står vi. Samhold gir styrke.

Haldis Marken