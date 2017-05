Derfor må transportbåndet legges i rør

Fætten Vel lanserte i 2015 en plan for Fætten-Havfruområdet, blant annet også et forslag om at transportbåndet legges i rør (kulvert) gjennom Fættenområdet. Røret må få overbygging som en jordvoll som glir inn i naturen. Det må legges i vestkanten av jordbruksområdet, mot naturreservatet, og ikke langs Flyveien som foreslått i planforslaget.

Fortsatt avviser kommunens planleggere å legge inn Fætten Vels forslag på kartet. De mener den ønskede flyttingen av transportbånd vil medføre at dette havner innenfor området som i NVEs flomsonekart er angitt som utsatt for en 200-årsflom. I 2016 sa planleggerne: «Den ønskede flyttingen av transportbånd vil medføre at dette havner innenfor området som i NVE’s flomsonekart er angitt som utsatt for en 200-årsflom». De bekrefter dette pånytt i 2017.

Det er da jeg enda en gang får anledning til å stusse. Kartet som var vedlagt planen i 2016 viser jo tydelig at Flyveien er like utsatt for flom som området ved naturreservatet.

Planleggerne har i det hele tatt ikke tatt innover seg alle høringsuttalelsene som har kommet inn og støtter Fætten Vels forslag. De har heller ikke tatt inn over seg bonde Reidar Bergs bekymring for konflikt med jordbruksdrift.

Hva er det som påvirker muligheten for flom i området?

Tidevann: Tiltrekningskraft mellom jord, måne og sol mm skaper det vi normalt kaller tidevann. Det er ikke bare tidevannet som forårsaker vannstandsendring. Synker lufttrykket med 1hPa vil vannet som en tommelfingerregel stige med 1 centimeter, og et kraftig lavtrykk på 960hPa, 50 hPa under normalt lufttrykk, vil føre til at vannet stiger med ca 50 centimeter (Kartverket).

Flom kan forårsakes av Rinnelva. Elva har sitt utspring fra myrene nord for Sjettholvola. Noen få bekker har sitt utspring til elva. Elva er 20,2k m lang. Den avsluttes i dette området som er vernet som Rinnleiret naturreservat. Rinnelva er ikke flomberegnet. Dersom en går tilbake i tid, oppdager en at faren for at elva skal påføre området skader i forbindelse med en flom er lite sannsynlig.

Springflo er når tidevannet har den høyeste flo. Fenomenet inntrer når tidevannskreftene fra månen og solen virker mest mulig sammen, som er når månen, jorden og solen er omtrent på linje. Springflo inntrer altså ved hver nymåne og fullmåne, omtrent hver fjortende dag. Floen kan bli spesielt høy i kombinasjon med stormflo, altså at det i tillegg er lavtrykk og kraftig pålandsvind.

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Stormflo og høyt tidevann: Ekstra høy vannstand får vi når en stormflo faller sammen med såkalt høyt astronomisk tidevann. Tidevannsforskjellen varierer i en månesyklus og fra Vestlandet og nordover har vi størst forskjeller en til to dager etter ny- og full måne. Dette kalles springperioder.

For å se virkeligheten i området vest for Flyveien har jeg laget en skisse som viser et tverrprofil av området fra Rinnelva til Flyveien. Se forklaring i billedteksten.

På samme måte som flomsonekartet til NVE, viser også min skisse at Flyveien er like utsatt for flom/stormflo som ved naturreservatet.

NVE foreslår diverse forebyggingstiltak for områder som er flomutsatt. Blant annet ved å bygge hindringer i form av molo. Dette er foreslått som tiltak i forbindelse med Verdalselva. «I øst må ryggen føres sammenhengende inn mot åssiden i nord».

I vårt område er vi så heldige at tyskerne under krigen bygde en voll (molo) som beskyttet hele området vest for Flyveien. Denne er i dag punktert, ødelagt på to områder med en lengde på tilsammen ca 10-20 meter. Det vil være et enkelt grep i forbindelse med nedgraving av kalk-kulvert å reparere og om nødvendig forsterke vollen/moloen. Fra lavvann til topp molo er det 2,3m.

Hva oppnås ved å legge kalk-kulvert ved naturreservatet:

Kommer ikke i konflikt med jordbruksdrift

Kommer ikke i konflikt med barnehage, boliger

Opprettholder boforhold

Molo med gangsti kan gi store muligheter for tilgjengelighet og kan bli en naturlig integrering til Rinnleiret Naturreservat og sjøområdene.

Havfruparken, elv- og sjøområdene er landskapsmessig og økologisk en naturlig del av det helhetlige strandområdet og med en naturlig videreføring inn til Fættaskogen.

Det finnes ikke grunnlag for at transportbåndet skal legges ved Flyveien. Det finnes ikke grunnlag for å gi Havfrua og Fættaskogen lavest karakter vedr kartlegging av friluftsområdene i Verdal. Er det en sammenheng?

2) Transportbånd fra Tromsdalen til havna.

Takk til Bjørn Iversen og Marit Voll og andre politikere som setter liv og helse foran profitt, på samme måte som miljøloven (§112). Her kommer mennesket foran profitten.

I et intervju i TA 20/4-17 kommer følgende uttalelser: «Vi kan ikke belaste lokalsamfunnet mere.» «Smertegrensen er allerede nådd med tanke på trafikkmengden (2016).» «Setter krav om ny transportløsning av kalk fra Tromsdalen til havna med øyeblikkelig virkning.» «Vil sette hardt mot hardt.»

Dette er en gledens dag.

3) Samfunnsnytten for å utnytte kalkressursene

Samme dag i Innherred kommer Verdalskalk med sin konklusjon for at reguleringsplanen for kalkbruddet er sendt kommunen. «Nytten for samfunnet ved å legge til rette for god utnyttelse av kalkressursene er vurdert å være større enn hensynet til å bevare natur, begrense inngrep i landskapet, samt å ivareta og kunne drifte dyrket jord lengst mulig.

Mener Verdalskalk at det for Verdalssamfunnet er godt nok at bedriften vurderer?

Her må bedriften legge frem en profesjonell konsekvensanalyse. Jeg er ikke overrasket. I uttalelsen fra Verdalskalk vedr samfunnsnytten, er de svært umenneskelige forhold vedrørende transporten ikke nevnt med et ord. Livssituasjonen, forringelse av helse, boforhold, eventuelt fraflytting mm for enkeltmennesket og lokalsamfunnene en mangelvare. Dette er viktige elementer som må inn i en konsekvensanalyse. Den økonomiske del som tilfaller Verdalssamfunnet må i høyeste grad også inn i konsekvensanalysen.

4) PS!

Ved å øke uttaket fra 1,5 millioner tonn (2015) til 4,0 millioner tonn vil lydnivået økes fra dagens nivå med ca 8dB. Dette er en vesentlig økning av lydforholdene.

Finner man mindre lydsvake dekk, vil kanskje lydnivået reduseres noen få dB, men da vil man i tillegg få større slitasje på dekk, som igjen vil medføre økt forurensning til luften. I konsekvensanalysen må det også komme frem hvor mye gummi som legges igjen på strekningen, på samme måte som CO2 utslippet.

Per Bakke Kristiansen