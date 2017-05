Hvilken by vil Levanger være?

Levanger markedsfører seg selv som en trehusby, en cittaslow-by og «byen ved fjorden». I Cittaslow-brosjyren står det at Levanger ligger vakkert til ved Trondheimsfjorden og «bykjernen er omkranset av Levangerelva og idylliske Levangersundet». Vi er altså så heldige at vi har fjorden rett ved siden av oss med kjærkommen tilgang til vannet og til og med en liten naturlig strand i Sjøgata. Men nå ser det ikke ut til at Levangers befolkning skal få nyte godt av dette. I større og større grad blir bykjernen bygd inn og utsikten til Sundet forsvinner.

Overalt i kommunen skjer det samme, jf. Moan. Det blir laget gang- og sykkelstier i ytterkant som plaster på såret, men det endrer ikke totalinntrykket som til syvende og sist blir Levanger som en liten trehusklynge omkranset av store, dominerende leilighetskompleks som stenger ute både sjøen og utsikten.

I den nye reguleringen tas det ikke hensyn til Levangers identitet som trehusby. Sjøgata er en historisk gate nær sjøen, navnet taler for seg.

Her er det flere verdifulle trebygninger og det er bevart et historisk bymiljø langs Sundet. Det harmonerer dårlig med nye store bygg. Det er allerede gjort nok endringer som er i disharmoni med Sjøgata med byggingen av Lensmannsgården og Havna Terrasse.

Sjøgata er siste årene satset på og oppgradert til en vakker gate med både beplantning og benker. Hva er poenget med det hvis en i neste øyeblikk skal bygge gaten inn blant høye hus? Kommer du inn med båt til Levanger, kunne førsteinntrykket vært bra.

Leilighetene over gamle Elkjøp (Sjøgata 23) er ikke fine å se på, det tror jeg alle er enige om, men en ny tabbe med tilsvarende leiligheter må ikke bli bygget. Ta vare på de gamle bryggene vi allerede har, ta vare på fasaden Levanger har fra sjøsiden. Ikke ødelegg Levangers sjarm.

Tenk litt estetikk og livskvalitet også!

Regine Steinvik

Siri Okkenhaug Bævre

For styret i Borettslaget Sjøgata 30