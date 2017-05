Nye og trygge arbeidsplasser

Høyre fører en politikk for å skape flere nye og lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, i denne stortingsperioden er det skapt 60 000 nye jobber i privat sektor, mange av de er grønne arbeidsplasser som Biokraft på Skogn. Europas største anlegg i sitt slag bygges på fiborgtangen, arbeidsplasser som kommer til vår kommune fordi Venstre, Krf og regjeringen har bedret rammevilkårene for næringen.

Norge står foran tidenes omstilling, vi utfordres av digitalisering og press på inntektene fra olje og gass, alt for stor andel av arbeidsplassen under den rødgrønne-regjeringen kom i arbeidsplasser drevet av en høy oljepris. Oljeprisen har falt med to tredjedeler siden arbeiderpartiet forlot regjeringskontorene. Vi har mistet 50 000 i arbeidsplasser i oljerelaterte næringer grunnet fallet i oljeprisen. Samtidige ser vi nå at arbeidsledigheten faller kraftig, innovasjon og bedriftsetableringer er skyhøye. Norge får flere ben å stå på.

Det skal lønne seg å jobbe. Verdier må skapes før de kan brukes. De som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje, må oppmuntres, og de må få høste resultatene av sitt arbeid. Det å ha en jobb å gå til er den sikreste vei for å unngå fattigdom. Derfor vil Høyre jobbe for at de som kan delta i arbeidslivet, skal ha mulighet til det. Vi må erstatte tapte arbeidsplasser i privat sektor med nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.

Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for både privat og offentlig velferd. Å ha en jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Å skape flere nye jobber er derfor det viktigste målet for den økonomiske politikken. Vi heier på de som tør å starte sin egen bedrift og gjør en innsats. Ofte prøver de igjen og igjen før de lykkes. Samtidig skal det skal være enkelt å starte opp og drive bedrifter. Derfor er det viktig at lønnsomme virksomheter har tilgang til kapital. I denne regjeringsperioden har regjeringen derfor redusert skatter og avgifter med om lag 21 mrd. kroner ved å senke selskapsskatten, personskatten og formuesskatten. Arveavgiften er fjernet, noe som letter likviditetsbelastningen ved eierskifter.

Det innføres nå SMB-rabatt i Norge, noe som innebærer reduserte kapitalkrav for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil også innføre en ordning med skatteinsentiver for langsiktige investeringer i oppstartsselskap. Samtidig har vi bidratt gjennom offentlige virkemidler og reguleringer, som bidrar til vekst, skaper verdier og konkurransedyktige bedrifter. Vi har styrket en rekke av de offentlige ordningene for risikoavlastning til innovative prosjekter, blant annet ved å bevilge penger til nye landsdekkende såkornfond og øke rammene for innovasjonslån i gjennom Innovasjon Norge i statsbudsjettet for 2017.

Utdannelse, forskning og innovasjon er viktig for å bidra til trygge arbeidsplasser, omstilling og aktivitet For å nå våre ambisjoner kreves oppdatert kunnskap på alle nivåer i bedriftene. Den økende digitaliseringen og utviklingen av nye digitale teknologier påvirker hvordan bedrifter, logistikk og verdikjeder organiseres og hvordan bedrifter utvikler relasjoner til kundene. Norsk industri er avhengig av å ha de mest kompetente og produktive medarbeidere i verden.

Andreas Jenssen Hjelmstad

Gruppeleder Levanger Høyre