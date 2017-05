E6 gjennom Åsen

Når man for 60 år siden prosjekterte ny vei gjennom Åsen var planene virkelig framtidsretta med en trase fra Vordalen rett fram retning Strømsbrua mellom Hoklingen og Movatnet, videre nordover i indre Skogn – Frol – Verdal ---. Men så ble plasseringen av papirfabrikk bestemt til Fiborgtangen, og en så stor og viktig bedrift måtte ha riksvei i nærområdet, og dermed ble dagens trase valgt.

Første etappe av den framtidige E 6 er allerede i gang med opprusting fra Hammer/Gullberget i Åsen til Ronglan.

Det betyr at den planlagte E6 må gå fra Hammer og sørover til Kvithammar i Stjørdal. Når denne traseen ble bestemt var Statens Vegvesen godt i gang, og Nye Veier AS fikk overta og skal gjennomføre prosjektet. Til min begeistring ble det beste av flere alternativ valgt – gjennom Forbordsfjellet i tunnel fram til Vordal i Åsen, på nytt i tunnel fra Stokkmyra fram til Gullberget!

Åsen skulle betjenes med avkjørsel «Åsen Sør» i Vordalen og «Åsen Nord» ved Hammer.

Nå skal imidlertid barberkniven benyttes av Nye Veier AS, og det lanseres å bygge bare en avkjørsel for Åsen. Skulle bare Åsen Nord bli valgt, vil trafikk nordover fra Frosta, Åsenfjord, resten av Åsen ha grei vei til Levanger og videre nordover. Men, trafikken sørover vil sannsynligvis fortsatt gå over Langstein og Skatval. Minst 5 km omvei for å komme inn på den «tidsbesparende» veien gjennom Forbordsfjellet blir mindre aktuell!

Dersom kryss Åsen Sør velges som eneste avkjørsel, vil noe av trafikken fra Åsen nordover fremdeles gå etter gamle veier, mens fra Åsenfjord og Frosta blir det litt «hipp som happ». Sørover vil alle som ser seg råd til å betale bompenger fra Ronglan, Frosta og Åsen benytte den nye veien!

Klar konklusjon: Skal det bygges bare ett kryss i Åsen, må det plasseres sør for Åsen sentrum!

Fra transportnæringa er det kommet innvendinger mot at i det prosjekterte Åsen Sør blir det for bratt opp fra dalbunnen til eksisterende vei. På tegningene ser det ut for at avkjørselen i nordgående retning skal passere nye E6 i undergang!? Dersom en svinger av og kommer inn på bru over den nye veien vil en spare minst 6-8 høydemeter. Det blir kanskje ei lang og kostbar bru tvers over dalen som vil krysse E6, Vulu og Jernbanen! før en kommer inn på gamle E6, men med en betydelig mindre stigning. Dersom en plasserer krysset noe lengre opp i dalen, vil avkjøringsveien måtte gå i en kort tunnel gjennom Grubbåsen, men til gjengjeld behøver en ikke ta hensyn til jernbanen, og oppnå en slakere avkjøringsvei. Kryssing av jernbanen må imidlertid skje lengre nord for denne tilførselsveien da Grennebakkbrua må erstattes om jernbanen skal elektrifiseres. Denne omleggingen er under planlegging, og det er viktig at det tas hensyn til mulig flytting av «Åsen Sør»!

Åsen Sør er mest problematisk fordi en må krysse ei toglinje som blir elektrifisert, men som det også er planer om at den framtidig skal legges i tunnel gjennom Forbordsfjellet og krysse Vordalen ved Grubbåsen. Derfor er det også tenkelig at krysset Åsen Sør mest hensiktsmessig legges nærmere Vudduaunet hvor jernbanen ligger lavest og nye E6 ennå ikke har nådd dalbunnen. Her vil avkjørsel med bru over E6, Vulu og jernbanen få minimal stigning! Lokalveien fram til krysset Åsen Sør vil da holde seg nord/vest for jernbanelinja.

Det geniale med den nye E6-traseen er at en i stor grad kan bygge flat vei, uten særlig høydeforskjell mellom Kvithammar og Hammer. Øverst i Vordalen er en vel oppe i ca. 70 m.o.h. mens endepunktene ligger høyst på mellom 30 og 40 meter. Mye bensin og diesel blir spart ved å unngå Svemarka og Grubbåsen!

Det viktigste argument for å ha et kryss ved Hammer er at industriarealet i Vassmarka må ha god veiforbindelse. Størstedelen av dette arealet er øst for E6, mens Åsen sentrum er vest for E6. Jeg forestiller meg at arealet som medgår til av og påkjøring og veier til både industriareale, beboerne langs «Gamle Kongevei sør» og hovedvei til Åsen sentrum vil være svært arealkrevende, og legge beslag på mye dyrka mark på Hammerenget. Kanskje er det området rundt Grubbåsen som vil være bedre egnet som industriområde?

Utvilsomt vil det beste være at det bygges to kryss i Åsen!

Åsen Sør vil da trenge kun avkjørsel for nordgående trafikk og kun påkjørsel for sørgående trafikk.

Åsen Nord vil kreve både på og avkjøring nordover, og egentlig bare avkjøring i sørgående veibane.

Eneste ulempen dette vil medføre er større trafikk gjennom Åsen sentrum fra Frosta/Åsenfjord som skal nordover, og fra Ronglan/Nordbygda som skal sørover.

Jeg skriver dette som et bakgrunnsmateriale til orienteringsmøtet som skal holdes i Åsen om noen uker, og samtidig gi Nye Veier AS en bredest mulig oversikt for sin planlegging, fra en ikkepolitisk røst.

Nils H. Torkildsen, Åsen