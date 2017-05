Er det 10 ulver som skal avgjøre stortingsvalget i 2017?

Vi står overfor et paradigmeskifte der oljenæring og oljeinntekter langsomt utfases og må erstattes av arbeidsplasser i privat sektor og nye statlige inntektskilder.

Vi står overfor store utfordringer i miljøpolitikken. Særlig gjelder dette klimapolitikken. Men et hav som har mere plast enn fisk, og et artsmangfold i naturen som kraftig desimeres, bør i høyeste grad oppta den politiske diskusjonen her i landet.

Vi får en radikal demografisk endring mot stadig flere pensjonister og der færre sysselsatte skal betale pensjonsregningen i framtida.

Utenrikspolitisk må Norge forholde seg til en verden i stor endring.

Den nye ledelsen i USA som bebuder en mye mer introvert politikk, Russland og Asia som i stadig større grad finner sammen. Et samarbeid i Europa, med EU og EØS, som er utsatt for sterke krefter fra høyre- og venstrepopulistiske partier. Disse ønsker å bryte ned samarbeidsrelasjoner som Norge har tjent enormt på de siste 25 år .

Bare for å nevne noe.

Da ville jeg forvente politisk lederskap som viser retning og vei for sine velgere. Ikke politikere som legger seg på protestbølgen og kritikken mot alt som er nytt.

«Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke», skrev Olav Duun.

Hittil har partienes landsmøter vært nesten kjemisk fritt for Europadebatt. Bortsett fra Venstre som drøftet EU.

Er ikke det rart i disse tider med Brexit, Trump, Polen, Ungarn, Le Penn m.m?

Miljøpolitikk er ingen valgvinner. Men det er de politiske ledernes ansvar og ha visjoner og klare standpunkter på hvordan vi skal redde en skakkjørt klode. Nå går debatten om vi skal ha 10 ulv mindre enn målet som opprinnelig ble satt. Det er tydeligvis en valgvinner. Utrolig nok!

Og klimapolitikken rekker ikke lenger enn at det lokkes med billigere bensin i distriktene for å trekke velgere derfra.

Utrolig nok!

Fall i oljeinntekter burde tilsi at politikerne er mer opptatt av å stramme inn offentlig velferd enn å fordele mer.

De demografiske endringene tilsier at vi må arbeide mer og lengre!

Nesten ingen partier tør å utfordre fagbevegelsen på deres opparbeidete rettigheter forhold til arbeids –og pensjonsordninger. Rettigheter som tiden og demografien har løpt ifra.

Frykten for å miste velgere dreper nytenkning og framtidsvisjoner. Jeg sier det ikke, men ordet populisme ligger snublende nær!

Vi trenger sårt politiske ledere som har visjoner for framtida og som tør å lede oss dit.

Anne-Brit Skjetne