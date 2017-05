Grendas fremtid ligger i deres hender!

Grendeskolene skulle få bli, låt flere valgløfter under siste kommunevalg i både Verdal og Stjørdal. Dette ga oss bygdefolket en tillit til de folkevalgte i kommunestyret. Dette skulle sikre grendenes fremtid og få den til å se lysere ut. Dere skulle styre skuta vår, og legge den trygt til havn, men som vi nå ser er ikke dette tilfellet. Nå seiler vi på ukjent farvann, og dette gjør oss bygdeungdommen veldig bekymret. Har dere lurt oss med på en seiltur vi ikke ønsker å være med på, og hvor er tilliten i det?

I Norges Bygdeungdomslag drømmer vi om en fremtid hvor alle som vil, kan bo i bygda med hele familien sin. Hvor barna kan gå på en skole med tett oppfølging og fokus på samhold i grenda. En skole hvor alle kjenner alle. En skole der lærerne vet hva absolutt alle heter, både lærere og elever. En skole hvor foreldrene kjenner hverandre. Slik vil vi at barna skal vokse opp; med trygghet og samhold. Dette er vår drøm!

Nedleggelsen av grendeskoler gjør at sånne som oss, som drømmer om en fremtid i grenda vår, kanskje en dag må flytte herfra. Kanskje blir det såpass lang veg til nærmeste skole at det beste for barnefamilier blir å flytte fra grenda og nærmere sentrum. Hva skjer med de gode, gamle grendene våre da? Og hvem skal stå for all aktiviteten i grenda?

Mange viktige organisasjoner som står for bygdens sosialisering og aktivitet, vil miste sin identitet og gå tapt. Noen eksempler på organisasjoner er blant annet idrettslag, teatergrupper, 4H og bygdeungdomslag. Dette er organisasjoner bygdeungdommen setter svært stor pris på. Disse har vært en stor del av den sosiale utviklingen vi fikk der vi vokste opp, altså i grenda vår.

Hvis skolene legges ned vil ikke vi i bygdeungdomslaget klare å oppnå våre mål om å opprettholde ungdommens interesse for bygda, og vi vil ikke klare å holde på de levende bygdene og grendene. For i sentrum av en levende bygd står en skole. En skole som står for store deler av bygdas samhold og sosialisering.

Det blir sagt at grunnen til dette ønsket om fremtidig nedleggelse av grendeskoler er økonomien, og at vi egentlig burde bruke disse pengene på oppbyggingen av en velferdsstat. Men da ønsker vi å minne dere på at trygg, god og sosial utdanning og muligheten for å delta på ulike aktiviteter også er en meget viktig del av velferdsstaten. Det at man kan velge mellom store og små skoler i nærhet til grenda man bor i. Det disse grendeskolene er verdt kan ikke måles i kroner og øre, men med tilhørighet og trygghet.

Er dette en fremtid vi virkelig tør å møte? Bygdeungdommens fremtid? Vår fremtid?

Derfor vil vi i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag si et klart og tydelig NEI til nedleggelse av våre bygders hjerter; våre kjære grendeskoler!

Eline Brattaker Kippe

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag