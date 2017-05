Til helsesjefen

Hun hevder at det kan skyldes at Verdal kommune ikke er attraktiv nok som arbeidsgiver. Kommunen er ikke arbeidsgiver for fastlegene.

Disse er uten unntak selvstendig næringsdrivere.

Deretter hevder hun at statusen i dag er grei. Så vidt jeg vet har legene i Verdal ca. 300 ledige plasser på sine lister. Dette betyr at pasientenes rett til å skifte fastlege er en illusjon.

Det er som hun skriver at det er vanskelig for nye kvinnelige leger å etablere seg som fastlege. Årsaken til dette er, etter mitt syn, at unge kvinnelige leger som har maks studielån, ofte er gift med en lege og vanligvis har 2-3 barn, kvir seg for å kjøpe en praksis som fort koster ½-1 millioner kr, og dessuten vil bli pålagt legevakt. Vet hun om noen av fastlegene i Verdal vil slutte og selge sin praksis?

Videre vil kommunen se på muligheten til å opprette en egen liste for kommende fastleger, der potensielle pasienter kan settes opp. Full stilling for fastlege er 1000-1500 pasienter. Mener hun virkelig at så mange pasienter er så misfornøyde med sin nåværende fastlege at de vil stå på en slik liste?

Ellers vil jeg gi honnør til Levanger kommune som har skjønt dette, og etter mitt syn arbeider for en meget framtidsrettet metode.

Tor-Finn Granlund