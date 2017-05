Tiltredes om hytterenovasjon

Sigvard Gilstad fremmet i Innherred 27.4 et godt og enkelt forslag vedr. tvungen hytterenovasjon – dette forslaget bør både hytteforeningene, Innherred Renovasjon og politikerne i Levanger / Verdal sette seg inn i. Prøv å se bort fra polemikk og partipolitikk – dette dreier seg om vanlig sunn fornuft. Og om miljø.

Et videre innspill til de som kjører saken: Sett i gang et «prosjekt» utfra forslaget (kan det søkes prosjektmidler?) over 2 år i de to kommunene, deretter kan prosjektet evalueres. Hytteeierne blir altså pålagt transport av hytteavfall til renovasjonsdunkene på bosted (dette gjøres allerede nå og fungerer så vidt vi vet godt i Levanger/Verdal) – og samtidig betales en avgift tilsvarende utgifter ved «ekstra hytterenovasjon».

Nødvendigvis må utplassering, tømming og vedlikehold av en rekke dunker/kontainere i fjellområdene øke forsøpling og forbruk enten de plasseres innenfor eller utenfor alle bommene. Miljømessig svært uheldig, så dette har kommunestyrene vedtatt «mot fornuft og mot egen vilje», men altså utfra sentralt pålegg om renovasjon. Så dersom en slik enkel løsning er «innenfor pålegget» (hvorfor ikke?) – kan noen ta tak i saken, evt vurdere et lokalt prosjekt?

Gunnar Helland