Kjenner seg ikke igjen i manglende grendesatsing

De siste ukene er det blitt skrevet og sagt mye, blant annet i avisa Innherred og Trønder-Avisa, om distriktenes kår i Verdal kommune. Det er vanskelig å kjenne seg igjen i mange av beskrivelsene som har preget lokalavisa den siste tiden, der det i flere oppslag og debattinnlegg fremsettes feilaktige påstander som bidrar til en destruktiv negativisme omkring distriktenes kår i Verdal kommune. Etter vårt skjønn er kritikken både urettferdig og urimelig.

Hvis vi tar en titt på de politiske vedtakene som er gjort i nær fortid, vil vi fort se at det satses betydelig på grendene - også utenfor sentrum i Verdal kommune. Her er et lite utvalg:

Ny Holmen bru i Vuku. Bevilgning på 15 millioner kroner i budsjettet for 2017.

Sikringstiltak mot ras ved Høgnes, Svedjan. Verdal kommune har garantert for 20 % av anleggskostnaden for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til om lag 300 000 kr.

Forskuttering av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del 3, med en samlet kostnad på 10 millioner kroner. Prosjektet gjaldt utbygging av kommunaltekniske anlegg for etablering av 30 nye boligtomter. I dette inngikk opprusting og asfaltering av eksisterende veger, deler av Moholtvegen og Andevegen i sin helhet. I tillegg ble det bygd ca. 700 meter ny veg, 700 meter grøft for vann- og avløpsrør, montert 31 kummer, lagt 500 meter vannledning og 1500 meter avløpsledning.

Sikringstiltak mot elveerosjon på Bredingsberg, Vuku. Verdal kommune har garantert for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Distriktsandelen er beregnet til om lag 127 000 kr.

Verdal Motorsenter i Inndalen har tidligere fått forskuttering/lån til spillemidler av Verdal kommune på 5 millioner kroner for følgende prosjekt i motorsportanlegget: Bilcross, depot, Drifting/gatebil, Street legal/Drag, Rallycross og lysanlegg. I 2016 ble det gitt ytterligere 1 million kroner i lån for ferdigstilling av garderobebygg og hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell.

Utbygging Lysthaugen Syd. Kommunestyret godkjente i 2016 igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på om lag 10 millioner kroner. Prosjektet har vært ute på anbud og er i dag igangsatt.

Det er jobbet hardt og systematisk over lang tid for å legge administrativt og politisk press fra Verdal kommunes side mot NVE for å få på plass tilfredsstillende flomsikringstiltak i Vuku sentrum. Status pr. 28. oktober i 2016 var følgende:

De fleste registreringsarbeider er nå utført.

Arbeidet med utarbeidelse av plan er i full gang.

Komplett plan forventes ferdigstilt i løpet av vinteren.

Plan må til behandling både i NVE og Verdal kommune.

Verdal kommunestyre må garantere for distriktsandel. Forventet distriktsandel på dette prosjektet ville ligge mellom 20-30 % av prosjektets kostnad.

Plan vil bli oversendt Verdal kommune for politisk behandling før sommerferien.

Oppstart på anlegget vil finne sted så snart Verdal kommune har fattet vedtak om finansiering av ovennevnte distriktsandel.

På bakgrunn av dette er det nå grunn til å forvente at vi er i ferd med å nærme oss en tiltaksfase på dette området.

Ser vi på budsjettet for 2017 så er det avsatt 22,5 millioner kroner til opprusting av Vinne skole, det er satt av 191,5 millioner kroner til bygging av ny Stiklestad skole, det er satt av til sammen 5 millioner kroner til opprusting av uteareal ved Vuku Oppvekstsenter og Vinne skole og det er avsatt 24 millioner kroner til bygging av ny barnehage i Vuku.

I disse dager graves ny vannledning til Ulvilla. Til dette formålet er det avsatt 5 millioner kroner. Ved alle nye investeringsprosjekter i kommunalteknikk legges nå trekkerør for fiberbredbånd samtidig – dette gjelder også vannledningsprosjektet i Ulvilla.

Bedre Internett. Til tross for at Verdal kommune er den 4. beste kommunen på bredbåndsdekning i Nord-Trøndelag, har kommunestyret satt av 3 millioner kroner i bidrag med sikte på å realisere bredbåndsdekning i de deler av kommunen som ikke har det i dag. Samtidig hadde Trønder-Avisa, den 10. februar i år, et stort oppslag om bredbåndsdekning i fylket. Der viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, at det er stor variasjon i dekningsgrad for bredbånd i Nord-Trøndelag. De samme tallene viser at Verdal er en av kommunene som ligger aller best an i fylket vårt. Vi ligger eksempelvis foran naboer som Steinkjer og Levanger, og langt foran naboer som Inderøy og Frosta. Andelen husstander som har minst 30 mbit nedlastingshastighet ligger på 83 % i Verdal, 81 % i Steinkjer, 78 % i Levanger, 45 % i Inderøy og 34 % i Frosta.

Verdal kommune har i den inneværende økonomiplanperioden doblet bevilgningene til kommunale veger. I økonomiplanen for neste fireårsperiode er det avsatt til sammen 32 millioner kroner til oppgradering av kommunale veger. I 2017 er blant annet følgende veger prioritert: Ravlovegen, Vistvikvegen, Østvollvegen, Sandstivegen, Moholtvegen og Kokkvegen. Samtidig er Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen utbedret med blant annet grøfting, grøftrens, pukk og grus.

Sist men ikke minst har kommunestyret stilt kommunal garanti for et lån på 21,5 millioner kroner for finansiering av ny idrettshall i Vuku. Sammen med opprustingen av skolen, regulering av nye boligtomter og COOP sin nye butikk i Vuku har dette gjort Vuku til et enda mer livskraftig 2. sentrum for Verdal enn før – i tillegg kommer nå en ny barnehage. Uten denne rekordstore, kommunale garantien ville aldri Vukuhallen kunne blitt realisert.

I tillegg til en rekke andre små og større bidrag representerer denne listen bare noen av satsingene Verdal kommune har gjort utenfor sentrumsområdene de seneste årene.

Verdal kommune skal fortsette å utvikle hele kommunen, innenfor realistiske rammer og det mulighetsbildet som til enhver tid eksisterer. Grendene er – har vært, og vil fortsette å være- viktig både for den politiske ledelsen, administrasjonen og ikke minst alle innbyggerne i Verdal kommune.

I det videre er vårt håp at debatten om kommunale prioriteringer mellom ulike deler av Verdal kommune oppnår en større sannhetsgrad enn hva tilfellet hittil har vært.

Bjørn Iversen

Ordfører

Arild K. Pedersen

Gruppeleder, Verdal Ap