Synes det er trist at tiggeforbud blir en sak

På onsdag skal kommunestyret behandle en interpellasjon om tigging, og det ønskes et forbud imot dette i Levanger.

Det er trist at en slik sak fremmes for politisk behandling.

Et forbud er ingen løsning. At noen velger å tigge er både en rett de har, men vel så viktig er det en påminnelse om at samfunnet enda ikke er fullkomment.

Vi kan selvsagt mislike å se at noen sliter, eller forstå at det kan skape en følelse av avmakt. Men det er individets rett, og det er selvsagt opp til den enkelte av oss om vi velger å gi. I stedet for forbud bør vi heller fokusere på den stigmaen denne saken skaper, og ikke minst se et individ som et selvstendig og ukrenkelig medmenneske.

Skal man vedta et forbud, så må det skje via statlig lovgiving. Et lokalt forbud vil kun flytte utfordringene til andre steder. Det er derfor ingen farbar vei den veien interpellasjonen legger opp til. Kommunestyret bør derfor avvise dette forslaget, og i stedet støtte oppunder tiltak som reduserer fattigdom.

Forskjellene øker i land med høyredominerte partier, så også i Norge. Dagens regjering har mislyktes totalt i arbeidet med å redusere forskjellene. De rike får mer, mens fattigfolk har fått det verre.

Derfor trenger vi en ny regjering.

En regjering bygget på raushet og solidaritet.

Vegard Austmo

Nestleder Levanger Arbeiderparti