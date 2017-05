Er vi klare for et nytt oransje helseparti?

Tirsdag kunne vi lese om hjelpepleier Inger Anita Sørli fra Levanger som har blitt fylkesleder i det nystiftede Helsepartiet. Partiet stiller liste i Nord-Trøndelag ved høstens stortingsvalg, med den tidligere profilerte radiomedarbeideren Lise Askvik som sin frontfigur. Som navnet tilsier er det nye partiet først og fremst opptatt av helsepolitikk. De har også først og fremst rekruttert sine aktive medlemmer fra helsesektoren.

Klar for en oransje helserevolusjon Nystiftede Helsepartiet vil kuppe stortingsvalget og få Lise Askvik på Stortinget - med hjelp fra Levanger og Inderøy. Det er ikke en direkte sjeldenhet at det startes nye politiske partier. Vi har mange eksempler på det de siste tiårene. Disse har en tendens til enten å bli døgnfluer eller at de biter seg fast på en svært lav oppslutning. I motsetning til det vi ser i en del andre land har de etablerte partiene langs den tradisjonelle politiske skalaen langt på veg klart å holde stand.

SV og Fremskrittspartiet er unntakene fra denne regelen. SV, eller SF som de da het, ble stiftet i 1961 av utbrytere fra Arbeiderpartiet, mens Frp ble grunnlagt som et rent protestparti i 1973. Begge klarte den vanskelige etableringsperioden og har oppnådd en plass rundt Kongens bord. Vi har også eksempler som Kystpartiet og Finnmarkslista til Anders Aune på partietableringer eller protestaksjoner som har gitt en kortvarig plass på Stortinget.

Internasjonal trend. Internasjonalt er politikken i større oppløsning. Det franske presidentvalget er det ferskeste eksempelet på det. Den nyvalgte Emmanuel Macron gikk i bresjen for en alternativ politisk bevegelse som først nå etter presidentvalget er etablert som et politisk parti. De tradisjonelle partiene sliter i Frankrike, på samme måte som vi også har sett i flere andre europeiske land.

Jeg tror ikke Norge er klar for den store omveltningen som vil gi et velgerras til fordel for Helsepartiet. Ikke se bort fra at de nyetablerte kan appellere til en del som har gått lei av de etablerte, og som er særlig opptatt av helsepolitikk. Men, har de større ambisjoner må partiets ildsjeler ha mye tålmodighet. Selv om det ikke kan utelukkes at trenden internasjonalt også vil slå inn hos oss en dag, tror jeg at det vil gå mange valg før norske velgere i stort monn er klare for et parti som framstår såpass ensidig.

