Samfunnskunnskap til innvandrere kan bli for overfladisk

Hver fredag på Møllegata Voksenopplæring i Verdal har vi to timer for å lære om samfunnskunnskap. Dette skjer på våre morsmål, for meg arabisk.

Det er interessante emner, som for eksempel å diskutere sosiale forskjeller mellom Norge og Syria. Dette landet med så mange arabiske høylytte stemmer, og som gjerne snakker om ting folk ikke forstår.

Det er viktig å ta hensyn til vitenskapelige og kulturelle nivåer. Det hviler derfor et stort ansvar på oversetteren. Her kan vi ha et problem når oversetteren kommer fra et annet arabisk land. Han eller hun kan ha problem med å gi bokstavelig oversettelse av bestemte termer, som kan bli tolket unyansert for andre tilhørere.

Dette kan også gjelde andre viktige områder, når det er snakk om Norges lover, NAV, eller ting som er relatert til regjeringen. Oversetteren kan altså få problemer og føre til at vi ikke snakker bredt om politikk. Det kan oppstå en følelse av angst og frykt for å gå inne i tema, som de er vant til i landene som kom fra.

Diskusjoner kommer aldri til poenget hvis vi ikke er klare til å forlate prekener, og på ekte måte forstå hva demokrati betyr - og da selvfølgelig innenfor moralens grenser og med respekt for alle ideologiske forskjeller.

Skal ideen om integrering av østlige og europeiske samfunn med sine forskjeller lykkes, må oppgaven startes herfra. Informasjonen til hver flyktning må også skje på vitenskapelig nivå - for å definere rettigheter og plikter på den beste måten.

Jeg skal gi et eksempel , uten å nevne navn. Siste gang snakket vi om vold mot kvinner, og om vold i hjemmet. Det var et avsnitt om æreskriminalitet. Dette gikk oversetteren overfladisk gjennom, for ikke å komme i kontroverser og bli misforstått.

Dette er et emne som fortjener å bli behandlet grundig, slik at menn bak slike forbrytelser forstår alvoret. De må forstå at dette er alvorlig og straffbart, og ikke som i deres hjemland.

Dette er bare ett eksempel av flere der oversetteren gjør feil der og da. Jeg tror noen må ta dette ansvaret fra hans/hennes skuldre. Mitt mål er ikke ført og fremst å kritisere eller angripe, men å spre bevissthet blant folk. De må få sjansen til å bli aktive medlemmer av det nye samfunnet de er en del av. Det er herfra det starter, i samfunnskunnskapstimen.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utlplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.