«Ruster» Norge i framtiden?

Gruppeleder i Levanger Høyre, Andreas Jenssen Hjelmstad har i Innherred av. 9. mai et leserinnlegg under tittelen «Vi ruster Norge for fremtiden.

Der lister han opp og skjønnmaler alle de fantastiske grepene nåværende regjerning har fått til i sin regjeringsperiode så langt. Og han er ikke snau i sine beskrivelser, der han samtidig setter det regjeringen har fått til i kontrast til de rødgrønnes budskap både i fortid og nåtid.

Jo da, regjeringen har fått til mye, ikke minst takket være at de har brukt masse oljepenger på en måte de rødgrønne har vært skeptisk til hele veien.

Og nå kommer det reviderte statsbudsjettet. Hva kan vi lese der? Jo, regjeringa har økt oljepengebruken med om lag 20 milliarder kroner hvert år i de årene de har styrt landet. Men nå er det slutt på moroa. I det reviderte statsbudsjettet sies det klart at handlingsrommet framover nå er tilnærmet null.

Om de rødgrønne hadde sittet med makta ville oljepengebruken vært 120 milliarder lavere enn den er i dag. Det ville gitt en mer fornuftig pengebruk og større handlingsrom framover. Handlingsregelen handler om å bruke oljepenger i et fornuftig og bærekraftig tempo. Det har regjeringa brutt med, og det når vi står foran en tid hvor vi ikke minst har behov for å bruke oljefondet som en buffer mot høyere pensjonskostnader.

Kai Lennert Johansen

Nestleder i Levanger Arbeiderparti