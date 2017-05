Ingen avsporing her i gården!

Innlegg Ka farsken LO?!!? - Har dåkk spora tå fullstendig?? Greier ikke å dy meg for noen refleksjoner etter å ha sett nyhetsbildene fra de ulike markeringene denne 1. mai, skriver Anne Kathrine Nordhammer Solberg.

Når Anne Kathrine Nordhammer Solberg fra Høyre lurer på om det er en avsporing på gang hos LO så føler jeg for å svare. Jeg biter meg merke i at Anne Kathrine mener at årets 1. Mai markeringer ikke var i arbeidernes og fellesskapets tegn. Dette med bakgrunn i at hovedparolen gikk imot den sittende regjering. Personlig mener jeg at det er ganske naturlig at arbeiderbevegelsen tar slike «drastiske» grep når den sittende regjering angriper arbeidsmiljøloven.

Det blir i innlegget lagt vekt på at flertallet har stemt frem dagens regjeringskonstellasjon, noe som selvfølgelig er helt riktig. Men jeg sliter litt med den neste påstanden: Flertallet av Norges arbeidstakere tror at dagens regjering sitter med de beste løsningene for vårt arbeids- og næringsliv. De siste meningsmålingene viser nemlig noe annet. Det hadde derfor vært enklere å kjøpe denne påstanden dersom det hadde stått: Flertallet av Norges arbeidstakere TRODDE at dagens regjering satt med de beste løsningene for vårt arbeids- og næringsliv! Jeg både håper og tror målingene viser dette fordi at folk i dag forstår at en regjering som angrep arbeidsmiljøloven i så stor grad at det førte til en landsomfattende politisk streik den 28. Januar 2015. Og som igjen nå forsøker seg på en endring i nevnte lov som svekker arbeidernes rettigheter. Ikke er en regjering som sitter med de beste løsningene for vårt arbeids- og næringsliv.

iverksetter skattelettelser for de som har mest fra før. Samtidig som man ønsker å privatisere og selge ut statlige selskaper og verdier sliter jeg med å se at dette er veien å gå. Akkurat det minner mye mer om en avsporing spør du meg!

Det er selvsagt synd hvis noen føler at 1. mai ikke er verdifull og inkluderende for alle. Det er ikke hensikten på noe som helst vis. Alle er velkommen hos oss uavhengig av hvilken mening de har. Men det er selvsagt naturlig at de som fronter arbeidernes syn og som strekker ut hånden til et fagpolitisk samarbeid får en mer fremtredende rolle på en slik dag.

Jeg vil understreke at 1. mai er den dagen i året vi i fagbevegelsen har størst sjanse til å bli hørt. Derfor er det viktig at vi sier ifra om det vi mener går imot arbeidernes beste.

Jeg vil også trekke frem noe vi er helt enig om. At det er ny tid på gang. Vi ser alle de store utfordringene med eldrebølgen.

Men at denne løses best med skattekutt til de rikeste og privatisering har jeg vanskelig for å se. Vi ønsker å minke forskjellene i dette landet ikke øke de. Dette må gjøres gjennom å styrke velferdstilbudet og sørge for at pengene går tilbake til menneskene i motsetning til i lomma på private eiere! Dette håper jeg de aller fleste arbeiderne er enige om.

Til slutt vil jeg få ønske alle lykke til med årets valg. La oss håpe at de som vinner evner å møte de fremtidige utfordringene med gode virkemidler som er til det beste for alle som bor i dette flotte landet vårt. Arbeiderer foren eder! Husk også å bruk stemmeretten!

Asbjørn A Dypdahl

Leder LO i Levanger